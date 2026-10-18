Siêu bão Champi đang giật trên cấp 17, Bắc Biển Đông có thể có sóng cao 5m

Chiều 18/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến của siêu bão Champi đang hoạt động ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo cơ quan khí tượng, vào 13h ngày 18/10, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 142 độ kinh Đông, với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ở ngưỡng siêu bão. Hiện, bão còn cách phía Đông Philippines khoảng 2.700km về phía Đông.

Hình ảnh siêu bão Champi. Ảnh: GSTTVN

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cường độ mạnh nhất của bão được dự báo ở mức cấp 16, giật trên cấp 17. Champi có khả năng duy trì cường độ này trong khoảng 2 ngày tới. Từ ngày 21/10, bão sẽ suy yếu dần, xuống khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Khi di chuyển đến khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão Champi vẫn có cường độ rất mạnh, khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, theo các số liệu dự báo hiện tại, siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Cụ thể, xác suất bão đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông ở mức thấp, khoảng 10-20%. Trong khi đó, khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực các tỉnh ven biển Trung Quốc được đánh giá cao, khoảng 80-90%.

Dự báo này cũng đồng nhất với các dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều nhận định khoảng ngày 23/10 siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, dù ít khả năng đi vào Biển Đông, siêu bão Champi vẫn có thể gây tác động đến vùng biển nước ta. Với cường độ dự báo duy trì ở mức rất mạnh, hoàn lưu bão có khả năng khiến gió trên khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc của vùng Đông Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió Đông Bắc trên khu vực phía Bắc Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.