Siêu bão Champi có thể trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2026

Siêu bão Champi tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc vào vùng biển Philippines sau khi đi qua khu vực phía nam đảo Guam. Dự báo, bão sẽ duy trì cường độ cực mạnh và có khả năng mạnh thêm trong vài ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC) đêm 18/10 (giờ Việt Nam), đến ngày 20/10, sức gió duy trì của siêu bão Champi có thể đạt 260 km/h, giật tới 315 km/h, tương đương trên cấp 17 theo thang Beaufort mở rộng. Với cường độ này, bão đạt ngưỡng cấp 5, mức cao nhất theo thang bão Saffir–Simpson của Mỹ.

Nếu đạt cấp 5 theo thang Saffir-Simpson, Champi sẽ trở thành cơn bão cấp 5 thứ bảy trên thế giới trong năm 2026. Bão Champi có thể vượt qua bão Polo, được xác định là xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay. Polo từng đạt sức gió duy trì tối đa 285 km/h và áp suất trung tâm 892 mbar.

Mô hình dự báo của Google DeepMind ước tính Champi có khoảng 40% khả năng đạt sức gió cực đại vượt siêu bão Sinlaku và Bavi, hai cơn bão mạnh trước đó trong năm.

Khi đi vào vùng trách nhiệm của Philippines, Champi dự kiến được đặt tên địa phương là Rosal.

Bản tin PAGASA lúc 15h ngày 18/10 trước đó xác định tâm bão cách đông nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 2.000 km, sức gió duy trì 185 km/h, giật 230 km/h (tương đương cấp 16 giật cấp 17), di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h.

Các dự báo hiện nay nhìn chung cho thấy bão có thể hướng về Đài Loan và các đảo phía nam Nhật Bản trong khoảng từ ngày 21 đến 23/10. Tuy nhiên, tỉnh Batanes, quần đảo Babuyan và khu vực cực bắc đảo Luzon của Philippines vẫn nằm đủ gần đường đi dự kiến của bão để có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Người dân tại những khu vực này cần theo dõi sát các bản tin cập nhật.

Hướng đi của siêu bão Champi. Ảnh: PAGASA.

Hướng đi của Champi sẽ phụ thuộc vào sự tương tác giữa áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc và một rãnh thấp đang tiến đến. Hai yếu tố này sẽ quyết định bão tiếp tục di chuyển về phía tây bao xa trước khi chuyển hướng lên phía bắc.

Nếu áp cao mạnh hơn, Champi có thể tiến gần eo biển Luzon. Ngược lại, áp cao suy yếu sẽ tạo điều kiện để bão chuyển hướng lên phía bắc sớm hơn.

Ngoài ra, hiện tượng đứt gió theo phương thẳng đứng từ phía bắc gia tăng có thể khiến Champi suy yếu khi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc). Dù vậy, bão vẫn có thể duy trì cường độ nguy hiểm.

Sóng lớn với chu kỳ dài có thể ảnh hưởng đến các vùng bờ biển phía đông, trong đó có đảo Siargao. Người dân và du khách được khuyến cáo tránh những khu vực biển có sóng nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương.

Tại Guam, khu vực chịu ảnh hưởng của bão trước đó, việc khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai sau khi gió mạnh gây mất điện trên diện rộng. Tâm bão đã không quét trực tiếp qua khu vực này, giúp Guam tránh được phần tác động tàn phá lớn nhất từ thành mắt bão.

Các cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục theo dõi sát Champi, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến miền bắc Philippines, Đài Loan và các đảo phía nam Nhật Bản. Người dân được khuyến cáo cập nhật thông tin từ Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cùng các cơ quan khí tượng địa phương.

PAGASA hiện đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi. Dù vẫn nằm ngoài vùng trách nhiệm của Philippines, bão có thể đi vào khu vực này vào ngày 20/10.