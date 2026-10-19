Siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc)

Dự báo của cơ quan khí tượng Mỹ về đường đi siêu bão CHAMPI. (Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia)

Hồi 13 giờ ngày 19/10, tâm siêu bão Champi ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 138,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700km về phía đông đông nam và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) hơn 2.000km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17.

Theo phân tích của cơ quan khí tượng, siêu bão Champi hiện nằm ở phía nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước cao khoảng 29-30 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi để bão tiếp tục tăng cường độ. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo, siêu bão Champi duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22/10. Từ tối và đêm 22/10, khi di chuyển đến vùng biển có nhiệt độ mặt nước giảm xuống khoảng 27-28 độ C, đồng thời lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, bão có xu hướng giảm dần cường độ và chuyển hướng tây bắc.

Đáng chú ý, các cơ quan khí tượng quốc tế hiện chưa thống nhất về khu vực đổ bộ của siêu bão Champi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo khoảng ngày 24/10, bão có thể đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khi đó, các cơ quan khí tượng Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) nhận định bão có khả năng di chuyển lên vùng biển phía bắc đảo Đài Loan, thay vì đổ bộ trực tiếp. Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cũng dự báo bão đi sát phía bắc đảo Đài Loan, sau đó hướng về đất liền Trung Quốc.

Mặc dù còn khác biệt về đường đi và khu vực đổ bộ, các dự báo đều cho thấy siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xác suất bão đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông hiện thấp hơn 10%; trong khi khả năng bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc) và các tỉnh ven biển Trung Quốc ở mức trên 80%.

Tuy nhiên, với cường độ rất mạnh, hoàn lưu siêu bão Champi vẫn có thể gây ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết trên vùng biển phía bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Dự báo, khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc trên khu vực phía bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Champi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để phục vụ công tác chủ động ứng phó.