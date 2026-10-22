Siêu bão Champi áp sát Đài Loan (Trung Quốc), sóng biển có thể cao hơn 8m

Theo cơ quan này, lúc 13 giờ ngày 22-10, tâm bão ở vị trí 20,8 độ vĩ Bắc, 125,5 độ kinh Đông, cách Eluanbi, điểm cực Nam đảo Đài Loan, khoảng 500km về phía Đông Nam. Bão di chuyển theo hướng từ Tây Bắc đến Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 184km/giờ, giật tới 227km/giờ.

Bão dự kiến tiến gần vùng biển phía Đông và Đông Nam vùng lãnh thổ này từ đêm 22-10 đến sáng 23-10. Mưa to đến rất to cảnh báo tại miền Bắc, huyện Nghi Lan và các khu vực miền núi trong ngày 23-10, làm tăng nguy cơ sạt lở. Sóng biển tại vùng Đông Nam Đài Loan đã cao hơn 6m, trong khi khu vực gần tâm bão có thể xuất hiện sóng cao hơn 8m.

Trước diễn biến của bão, 17 thành phố và huyện tại Đài Loan cho học sinh nghỉ học, công sở tạm ngừng hoạt động do mưa lớn và gió mạnh. Cơ quan giao thông cho biết 125 chuyến bay và 33 chuyến tàu biển đã bị hủy. Cục Đường sắt Đài Loan mở bán vé đứng trên một số chuyến tàu để hành khách rời miền Đông sớm.

Cơ quan chức năng cũng triển khai phương án ứng phó, theo dõi nguy cơ sạt lở và điều tiết giao thông tại các tuyến đường có thể bị ảnh hưởng. Một số làn đường dành cho người đi bộ và xe đạp trên cầu dây văng Đan Giang đã bị đóng do gió mạnh. Người dân được khuyến cáo tránh khu vực ven biển và miền núi trong thời gian bão ảnh hưởng.