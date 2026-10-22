Siêu bão Champi áp sát Đài Loan, Mỹ - Nhật gián đoạn tập trận

Tâm bão Champi nhìn từ vệ tinh ngày 22/10. Ảnh: Easterlywave.

Ngày 22/10, Đài Loan (Trung Quốc) đã phát cảnh báo trên đất liền khi bão Champi mạnh tiến gần, dự kiến gây ra mưa lớn và gió mạnh.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), Champi từng đạt cường độ siêu bão vào ngày 19/10, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ở Thái Bình Dương trong năm nay. Đến ngày 22/10, bão suy yếu nhẹ nhưng vẫn có sức gió giật hơn 227 km/h gần tâm bão.

CWA cho biết bão nằm cách cực nam Đài Loan khoảng 520 km về phía đông nam. Dự báo đường đi cho thấy bão sẽ đi qua vùng đông bắc hòn đảo, sau đó chuyển hướng lên phía bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục, rồi tiến vào miền nam Nhật Bản.

Cơ quan này cho biết phạm vi ảnh hưởng của bão đã mở rộng nhẹ, với bán kính lên tới 320 km, đủ bao phủ phần lớn đảo Đài Loan. Các chuyên gia khí tượng nhận định tác động của bão có thể kéo dài gần 2 ngày.

Người dân tại các thị trấn ven biển nhận được cảnh báo qua điện thoại di động về những con sóng cao hơn 6 m. Trong khi đó, lượng mưa gần 1 m được dự báo tại các khu vực miền núi phía bắc, bao gồm vùng đồi núi gần Đài Bắc.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị ứng phó với bão ngay từ bây giờ, đồng thời tránh đến các khu vực miền núi và ven biển.

“Chuẩn bị kỹ hơn một chút sẽ giúp giảm thiểu rủi ro”, ông viết trên trang Facebook cá nhân.

Bộ Giao thông Đài Loan cho biết 125 chuyến bay đã bị hủy trong ngày thứ Năm, phần lớn là các chuyến bay nội địa. Mạng lưới đường sắt hiện chưa bị ảnh hưởng. Bộ Nội chính cho biết chưa ghi nhận trường hợp sơ tán người dân nào.

Dự báo, bão cũng sẽ đi qua đảo Yonaguni, hòn đảo có người sinh sống nằm ở cực tây Nhật Bản, thuộc tỉnh Okinawa.

Tại Nhật Bản, các hãng hàng không lớn gồm Japan Airlines, ANA và Skymark đã hủy hơn 100 chuyến bay, chủ yếu là các chuyến nội địa, trong khoảng thời gian từ thứ 5 đến Chủ nhật, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 11.000 hành khách.

Cơn bão đang đến gần cũng gây gián đoạn cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Keen Sword, đang diễn ra tại các đảo của Nhật Bản.

Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc tập trận nhằm diễn tập phương án phòng thủ Nhật Bản thông qua các hoạt động phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm diễn tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ đường biển.

Cuộc tập trận bắt đầu hôm thứ 2, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ, cùng lực lượng từ 5 quốc gia khác, trong đó có Philippines và Australia.

Quân đội Mỹ cho biết: “Các hoạt động huấn luyện đang được điều chỉnh hàng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả những người tham gia”.

Cùng ngày, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ lụt và bão tại Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến khi siêu bão Champi tiến gần biển Hoa Đông.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bão được dự báo gây mưa to đến mưa rất to tại ba địa phương từ thứ Sáu đến thứ Hai.