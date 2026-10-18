Siêu bão Champi ảnh hưởng thế nào đến Biển Đông?

Mô phỏng hướng di chuyển của bão Champi. Ảnh: NCHMF

Bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương đang có một cơn bão rất mạnh với tên gọi Champi. Đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Hiện, bão Champi đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cường độ mạnh nhất của bão ở mức cấp 16, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, bão Champi sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới. Từ ngày 21-10 trở đi, cường độ bão sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật cấp 17.

Theo số liệu dự báo hiện tại thì bão Champi ít có khả năng bão di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17, bão sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Khoảng ngày 21-10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc thuộc vùng biển phía Bắc Biển Đông, làm cho cường độ gió ở nơi đây mạnh lên cấp 6.

Bước sang ngày 23 và 24-10, gió Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.