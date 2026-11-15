Siêu anh hùng Gen Z tiết lộ nỗi khổ 'thất nghiệp' sau khi gia nhập Vũ trụ Marvel

Từng được khán giả toàn cầu chú ý khi đảm nhận vai America Chavez trong bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) ra mắt năm 2022, Xochitl Gomez lại đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án diễn xuất mới, trái với kỳ vọng về một sự nghiệp rộng mở hơn sau khi gia nhập vũ trụ điện ảnh tỷ đô.

Tạo hình của Xochitl Gomez trong vai nữ anh hùng America Chavez. Ảnh: Marvel Studios

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bustle vừa qua, nữ diễn viên cho biết việc xuất hiện trong một bộ phim siêu anh hùng đình đám không hoàn toàn mang đến những thuận lợi như cô từng nghĩ.

“Sau dự án, tôi gặp khó khăn trong việc nhận các vai diễn vì họ nghĩ rằng cát sê của tôi quá đắt đỏ. Họ còn lo lắng về việc liệu tôi có tham gia bộ phim này, bộ phim kia hay không, sợ rằng lịch trình của tôi quá bận rộn”, Gomez chia sẻ.

Ảnh: Bustle

Nữ diễn viên gọi trải nghiệm gia nhập MCU là "món quà và lời nguyền” cùng lúc. Bởi bên cạnh cơ hội làm việc với những nghệ sĩ mà cô ngưỡng mộ, danh tiếng gắn liền với Marvel cũng khiến các nhà làm phim có những e ngại nhất định khi cân nhắc lựa chọn cô. Gomez cho biết cô vẫn muốn có cơ hội tham gia những bộ phim độc lập và mong các nhà sản xuất cho mình cơ hội thử sức.

Hiện Xochitl Gomez chưa được xác nhận sẽ trở lại trong bất kỳ dự án MCU tiếp theo nào, kể cả bom tấn Avengers: Doomsday sắp tới. Trước đó, nữ diễn viên từng cho biết cô đã chủ động tìm kiếm công việc ở nhiều nơi, bao gồm cả các bộ phim độc lập có quy mô nhỏ, nhưng không dễ dàng nhận được lời mời.

America Chavez (Xochitl Gomez) và "bác sĩ lạ" (Benedict Cumberbatch) trong "Doctor Strange 2". Ảnh: Marvel Studios

Xochitl Gomez sinh năm 2006, là nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico. Cô bắt đầu được khán giả quốc tế chú ý rộng rãi khi đảm nhận vai America Chavez trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Trong phim, America Chavez là cô gái có khả năng tạo ra các vết nứt không gian để di chuyển tự do giữa các vũ trụ khác nhau, trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình của Doctor Strange.

Nhiều khán giả cho rằng sẽ là một thiếu sót nếu dự án khai thác đề tài đa vũ trụ như "Avengers: Doomsday" lại vắng mặt America Chavez. Ảnh: Marvel Studios

Trong thời gian chờ đợi những cơ hội mới, Gomez cũng chia sẻ bản thân đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như phim truyền hình, chương trình truyền hình thực tế và lồng tiếng hoạt hình. Đây cũng là cách nữ diễn viên tìm kiếm thêm hướng phát triển, thay vì chỉ trông đợi vào những dự án siêu anh hùng.