Siết xe quá tải trên đường Hồ Chí Minh: Phạt nghiêm cả tài xế lẫn chủ xe

Chiều qua (15/10), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại Km424+250 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu nhiều xe tải có dấu hiệu vi phạm dừng để kiểm tra. Các nội dung được tập trung kiểm tra gồm tải trọng hàng hóa, tình trạng cơi nới thành thùng và việc chở hàng vượt quá kích thước cho phép.

Lực lượng chức năng dừng xe có dấu hiệu quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29E-223.XX. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng quá tải từ 10% đến dưới 30%, với mức vượt tải trọng được xác định là 18%.

Đại diện tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 12 cho biết với hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 900.000 đồng, chủ phương tiện bị xử phạt 5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168. Chủ xe bị xử lý do giao phương tiện cho người làm công điều khiển chở hàng quá tải. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế và chủ phương tiện theo quy định.

Hàng loạt xe có dấu hiệu quá tải được yêu cầu dừng kiểm tra.

Theo Đội CSGT đường bộ số 12, tình trạng xe tải vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng và chở hàng vượt quá kích thước cho phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Do đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý trực tiếp trên các tuyến đường, kết hợp tuyên truyền, đối thoại và yêu cầu doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành quy định.

CSGT kiểm tra giấy tờ của lái xe.

Thống kê từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, Đội CSGT đường bộ số 12 đã xử lý 9.786 trường hợp vi phạm, tăng 6.341 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, có 2.484 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 630 trường hợp vi phạm liên quan đến quá tải, cơi nới thành thùng, chở hàng vượt quá kích thước cho phép; 94 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba bánh và 4.212 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào phương tiện vận tải hàng hóa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.