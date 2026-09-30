Siết xe biển trắng chở khách, đưa vận tải vào khuôn khổ

Xe biển trắng chở khách: Khoảng trống cạnh tranh và bài toán quản lý

Tại tọa đàm “Quy định mới trong quản lý xe hợp đồng” do Báo Xây dựng tổ chức sáng 30/9, các khách mời nêu rõ thực trạng xe biển trắng, không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, thu tiền. Hoạt động này tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải công bằng, minh bạch.

Theo cơ quan quản lý, xe biển trắng không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, thu tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trốn thuế và né tránh các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải (ảnh minh hoạ).

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, để tạo môi trường minh bạch, bình đẳng trong kinh doanh vận tải, trước hết cần thực hiện nghiêm túc chuyển đổi số, đồng thời chủ động ngăn ngừa những vấn đề tồn tại ngay từ đầu.

Theo ông Hùng, đối với ngành nghề kinh doanh vận tải, ngay từ khi xin cấp phù hiệu, doanh nghiệp phải có cam kết và nếu thực hiện sai thì phải chịu xử phạt.

Đối với xe phục vụ khách du lịch, doanh nghiệp phải đăng ký văn phòng, trụ sở và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích để cơ quan quản lý có cơ sở kiểm soát. Không thể chỉ đặt một biển công ty, bố trí xe trung chuyển đưa khách về đó rồi xác định đây là hoạt động phục vụ khách du lịch.

Trong công tác xử phạt, ông Hùng cho rằng cũng cần thực hiện nghiêm các quy định. Xe kinh doanh vận tải không được mang biển trắng. Nhà nước đã có quy định về nhận diện phương tiện, yêu cầu phù hiệu để phân định các loại hình như xe tuyến cố định, taxi, xe trung chuyển...

Do đó, nếu xe trung chuyển có hoạt động kinh doanh vận tải nhưng vẫn sử dụng biển trắng thì không đúng quy định.

Theo ông Hùng, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh hoạt động mạnh, từ xe trung chuyển, xe ghép đến xe tiện chuyến.

“Tôi đánh giá cao những phóng sự của Báo Xây dựng về xe dù, xe cóc thời gian qua. Tuy nhiên, theo tôi, việc xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe để những người vi phạm thấy rõ hậu quả và chấp hành nghiêm quy định”, ông Hùng nhìn nhận.

Theo ông, trong kinh doanh luôn có sự cạnh tranh, nhưng khi pháp luật đã được ban hành thì cần xử lý quyết liệt để đưa hoạt động vận tải vào khuôn khổ.

“Kinh doanh vận tải liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, vì vậy phải tuân thủ các điều kiện, quy định của pháp luật. Đó cũng là cách bảo đảm công bằng đối với những doanh nghiệp đang nghiêm túc chấp hành pháp luật. Không thể để các doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định lại không đủ sức cạnh tranh với các cá nhân hoạt động bên ngoài khuôn khổ”, ông Hùng nói.

Hành vi trốn thuế, né tránh quy định về vận tải

Ông Đỗ Quốc Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho rằng, tình trạng xe biển trắng không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, nhận đặt chỗ để vận tải hành khách là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời có dấu hiệu trốn thuế và né tránh các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã trao đổi với Cục CSGT, Bộ Công an và các đơn vị liên quan về việc đề xuất tăng mức xử phạt đối với các loại xe biển trắng chở khách nhưng không đăng ký kinh doanh.

Chia sẻ thêm về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, tại Nghị định 238/2026 của Chính phủ đã bổ sung quy định xử lý đối với người lái ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ.

Theo đó, lái xe điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở khách, thu tiền sẽ bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Những ý kiến tại tọa đàm cho thấy yêu cầu quản lý hoạt động vận tải đang được đặt trong mối liên hệ giữa chuyển đổi số, nhận diện phương tiện, trách nhiệm của người kinh doanh và hiệu quả xử phạt. Việc thực hiện nghiêm các quy định không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần giữ môi trường kinh doanh vận tải công bằng, minh bạch, nơi những đơn vị tuân thủ pháp luật được bảo đảm quyền cạnh tranh.

Đại diện Cục CSGT cho biết, ngay sau khi Nghị định 238/2026 có hiệu lực, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến việc sử dụng ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải để chở hàng hóa, hành khách có thu tiền. Từ ngày 15/8, thời điểm Nghị định 238/2026 có hiệu lực, đến nay, lực lượng CSGT tại nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng khẳng định, việc đưa phương tiện vào hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không đăng ký kinh doanh; sử dụng xe mang biển số nền trắng để chở khách, chở hàng hóa có thu tiền khi chưa đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải.