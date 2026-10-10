Siết việc kiểm tra phòng cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy nhà xưởng ở Đồng Nai

Tại các buổi huấn luyện cho các công ty có đông công nhân, diện tích nhà xưởng lớn như Công ty ChangShin Việt Nam TNHH (Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều), Công ty Dệt nhuộm Quốc tế Radiant (Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, phường Minh Hưng) và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nhân Tuấn Nhân (phường Trị An)…, cán bộ Cảnh sát PCCC đều phổ biến kỹ kiến thức phòng cháy, phân tích những nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ, nhất là nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện, máy móc, thiết bị và việc bảo quản nguyên vật liệu. Người lao động được hướng dẫn kỹ năng báo cháy, thoát nạn, cứu người, di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Lực lượng chức năng còn tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH với tình huống phức tạp. Tại Công ty dệt nhuộm quốc tế Radiant, phương án giả định xảy ra cháy lớn, nhiều công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng. Các lực lượng phải nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người và tổ chức thoát nạn. Hoạt động diễn tập cũng được tổ chức tại Công ty Cao su Kenda (khu công nghiệp Giang Điền), Công ty CP Ván sàn Kim Tín, Công ty CP Kim Tín MDF, Công ty CP Kim Tín Marble và Công ty CP Kim Tín Gỗ Xanh ở phường Đồng Phú.

Cảnh sát PCCC diễn tập chữa cháy và sơ tán công nhân ra khỏi một khu nhà xưởng cao tầng.

Khả năng chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng PCCC chuyên nghiệp được kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Những bất cập trong phương án xử lý sự cố được phát hiện để kịp thời khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Việc kiểm tra hệ thống điện, máy móc, lối thoát nạn, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tại chỗ phải được thực hiện thường xuyên, tránh lúng túng khi xảy ra sự cố.

Công tác rút kinh nghiệm sau các vụ cháy được Công an TP Đồng Nai đặc biệt quan tâm. Chiều ngày 7/10 vừa qua, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác chữa cháy, CNCH tại 2 vụ cháy xảy ra ngày 27/9 ở Công ty TNHH Hưng Dũng Phát (phường Trảng Bom) và ngày 2/10 tại Công ty TNHH Concord Textile Corporation Việt Nam (khu công nghiệp Nhơn Trạch D2D, phường Nhơn Trạch) để phân tích những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy của lực lượng tại chỗ ở một doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng chức năng đã triển khai chữa cháy khẩn trương, quyết liệt khống chế đám cháy, không để cháy lan sang khu vực lân cận và không để xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, quá trình xử lý cũng bộc lộ những vấn đề cần rút kinh nghiệm, nhất là việc thông tin chậm hoặc thiếu chính xác có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá quy mô đám cháy, xác định hướng tiếp cận, điều động lực lượng và lựa chọn phương tiện phù hợp.

Đối với nhà máy có diện tích rộng, nhiều nguyên vật liệu và khu vực sản xuất liền kề, sự chậm trễ trong những phút đầu có thể khiến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Vì vậy, thông tin báo cháy phải nhanh chóng, chính xác, làm rõ vị trí, đặc điểm khu vực xảy ra cháy, nguy cơ cháy lan và khả năng còn người mắc kẹt bên trong.

Đại tá Trần Anh Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC. Chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn, chú trọng kết nối, cung cấp thông tin và lắp đặt, sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định để lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý sự cố.

Đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các đơn vị Quân đội và lực lượng chữa cháy chuyên ngành ở khu vực lân cận. Công tác chỉ huy, điều hành phải thống nhất, quyết đoán, bảo đảm các lực lượng phối hợp hiệu quả.