Siết trật tự xây dựng, mở không gian phát triển cho Quy Nhơn

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác kiểm tra khu đất của Tỉnh đội (khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự) thuộc phường Quy Nhơn Nam

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại buổi trực tiếp đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý đất đai và hạ tầng đô thị tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông.

Trước đó, ngày 1.1, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã khảo sát hiện trường hàng loạt khu vực trọng điểm, bao gồm: khu vực chân núi Bà Hỏa, khu đất Tỉnh đội (ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự), Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (thuộc phường Quy Nhơn Nam).

Đồng thời kiểm tra khu vực phía bắc Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Khu A1 Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh, khu vực phía nam Cảng Quy Nhơn, Mũi Tấn và công viên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Gia Lai báo cáo phương án quy hoạch khu vực xung quanh núi Bà Hỏa thuộc phường Quy Nhơn Nam

Tại các điểm kiểm tra, sau khi nghe đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương báo cáo phương án sử dụng đất, quy hoạch phát triển hạ tầng cùng công tác chỉnh trang đô thị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Cụm các phường khu vực Quy Nhơn giữ vai trò trung tâm và là động lực phát triển then chốt của toàn tỉnh.

Do đó, các địa phương phải chủ động đổi mới tư duy, rà soát toàn diện quy hoạch, khai thác tối đa nguồn lực đất đai để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo”.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, lập phương án sử dụng đất đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các chương trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực công viên đường Xuân Diệu, thuộc phường Quy Nhơn

Bên cạnh yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, đặc biệt tại khu vực chân núi Bà Hỏa.

Ngoài ra, chủ động rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở để triển khai phương án di dời, sơ tán người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão.