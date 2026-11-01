Siết trật tự lâm luật tại Quảng Sơn: Đòn bẩy bảo vệ tài nguyên sinh thái đầu nguồn Lâm Đồng

Trước thực trạng các "điểm nóng" lấn chiếm đất rừng để trồng cây công nghiệp diễn ra dai dẳng, tỉnh Lâm Đồng đang phát đi thông điệp chỉ đạo đanh thép: Kiên quyết cưỡng chế, khởi tố điều tra trách nhiệm và thu hồi đất để phục hồi rừng trồng, hướng tới mục tiêu quản trị tài nguyên minh bạch và phát triển bền vững.

Hiện trạng khu vực đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại các tiểu khu thuộc xã Quảng Sơn (Ảnh: C.H)

Thực tiễn công tác giữ rừng tại xã Quảng Sơn (với quy mô hơn 34.400 ha đất lâm nghiệp trên tổng số 45.400 ha diện tích tự nhiên) cho thấy áp lực cực kỳ gay gắt đối với hạ tầng sinh thái địa phương.Dù lực lượng chức năng đã căng mình thực hiện khoảng 400 lượt tuần tra trong 9 tháng đầu năm, toàn xã vẫn ghi nhận hơn 100 vụ vi phạm lâm luật. Rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn và Công ty Lâm nghiệp Đắk Ntao liên tục bị xâm hại, tập trung tại các tiểu khu trọng điểm như 1674, 1668, 1644, 1645, 1620, 1630 và khu vực bon N'Ting.

Dưới góc nhìn của Tạp chí Kinh tế và Môi trường, hành vi chặt phá rừng tự nhiên, lấn chiếm hàng chục hecta đất lâm nghiệp để biến thành đất trồng cây ăn trái, cây công nghiệp không đơn thuần là vi phạm hành chính, mà là hành vi xâm hại trực tiếp đến chức năng phòng hộ đầu nguồn.

Không riêng Quảng Sơn, những áp lực này còn đặt ra bài toán cảnh báo đối với hành lang sinh thái trọng điểm trên toàn tỉnh, từ các dải rừng phòng hộ Xuân Trường, Lạc Dương đến Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang trên cao nguyên Lâm Viên. Việc thiếu đồng bộ trong phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng với chính quyền địa phương nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ làm suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học và an ninh môi trường chung.

Áp lực xâm hại đất lâm nghiệp không chỉ hiện hữu tại Quảng Sơn mà còn đặt ra bài toán bảo vệ nghiêm ngặt đối với các hành lang sinh thái trọng điểm như Xuân Trường, Lạc Dương và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang. (Ảnh: C.H)

Để giải quyết triệt để nút thắt này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai chuỗi giải pháp truy xuất trách nhiệm và cưỡng chế thu hồi diện tích bị xâm hại. Điểm đáng chú ý là Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Sự chủ động tham gia của lực lượng công an không chỉ giúp điều tra các đường dây phá rừng có tổ chức mà còn cá thể hóa trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý rừng nhưng để xảy ra suy thoái.

Khẳng định quyết tâm hành động của địa phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đoàn Văn Phương cho biết thêm: "Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng tập trung phục hồi diện tích rừng bị suy thoái, kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm".

Đi đôi với chế tài pháp lý nghiêm minh, Lâm Đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm sau cưỡng chế là thu hồi đất để trồng lại rừng, ngăn chặn hoàn toàn tình trạng tái lấn chiếm. Việc đẩy nhanh phục hồi các diện tích rừng suy thoái, ứng dụng công nghệ giám sát và siết chặt cơ chế phối hợp liên ngành không chỉ giúp giữ vững độ che phủ rừng tại các khu vực giáp ranh, mà còn là nền tảng cốt lõi để duy trì an ninh môi trường,bảo vệ nguồn tài nguyên xanh và bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho toàn vùng.

Số liệu vi phạm lâm luật (9 tháng đầu năm): Vi phạm toàn xã: 25 vụ phá rừng (tác động >4 ha); 10 vụ lấn chiếm đất (1,2 ha); 5 vụ vận chuyển/khai thác lâm sản trái phép (>8,5 m³). Công ty Lâm nghiệp Đắk Ntao: 36 vụ vi phạm trên diện tích >17,4 ha (5 vụ phá rừng, 31 vụ lấn chiếm đất) tại các tiểu khu 1674, 1668, bon N'Ting. Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn: 57 vụ vi phạm trên diện tích >15,2 ha (11 vụ phá rừng, 42 vụ lấn chiếm đất) tại các tiểu khu 1644, 1645, 1620, 1630.