Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ cũ được chuyển đổi thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Hỷ.

Thực tế tại phường Sông Công cho thấy, một phần trụ sở UBND phường Cải Đan cũ đã được bố trí làm Thư viện, với hơn 1.000 đầu sách, phục vụ nhu cầu đọc, học tập và tra cứu thông tin của cán bộ, nhân dân. Được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026, không gian cộng đồng này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt.

Bà Đồng Thị Lan, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Sông Công chia sẻ: Từ khi có Thư viện, bà con có thêm địa điểm sinh hoạt, nhất là vào những ngày cuối tuần. Trẻ em thường xuyên đến đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc và tạo không gian sinh hoạt bổ ích ngay tại khu dân cư.

Còn tại xã Đồng Hỷ, việc tiếp nhận và quản lý tài sản sau sắp xếp được triển khai trên cơ sở kiểm kê, rà soát hiện trạng và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Trong tổng số 33 cơ sở nhà, đất địa phương tiếp nhận, có 22 cơ sở trường học, điểm trường và 4 cơ sở y tế tiếp tục được các đơn vị chuyên môn quản lý, sử dụng theo chức năng; 4 cơ sở do UBND xã trực tiếp quản lý, trong đó 2 cơ sở đã được cho thuê theo quy định; 3 cơ sở còn lại được điều chuyển cho các đơn vị khác.

Ông Dương Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, cho biết: UBND xã đã phân công các cơ quan chuyên môn và cán bộ liên quan rà soát, kiểm kê, tổng hợp hồ sơ, lập danh mục tài sản, tham mưu phương án quản lý, sử dụng. Quá trình bàn giao được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, biên bản cụ thể, xác định rõ hiện trạng, giá trị, đơn vị quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua giám sát, các cơ sở nhà, đất cơ bản đã được lập hồ sơ quản lý đầy đủ; việc bố trí, sử dụng bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng.

Thực tế tại Sông Công và Đồng Hỷ là hai cách tiếp cận trong quá trình xử lý tài sản dôi dư, chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu dân sinh và rà soát, quản lý chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong bối cảnh khối lượng tài sản cần xử lý còn khá lớn.

Theo thống kê, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, toàn tỉnh Thái Nguyên có 808 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác. Đến nay, 750 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác, còn 58 cơ sở chưa hoàn thành.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phường Sông Công được bố trí tại Trạm Y tế phường Phố Cò (cũ).

Khối lượng tài sản cần xử lý không nhỏ, trong khi mỗi cơ sở nhà, đất lại có hiện trạng, công năng và điều kiện khai thác khác nhau. Có nơi có thể bố trí ngay cho các đơn vị tiếp tục sử dụng, có nơi phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát quy hoạch hoặc tìm phương án khai thác phù hợp. Vì vậy, nếu không xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách, việc xử lý rất dễ kéo dài, tài sản tiếp tục bị bỏ trống, xuống cấp.

Để cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ đang chủ trì xây dựng dự thảo quy định đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường và những cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng, xử lý hoặc khai thác nhà, đất dôi dư. Theo dự thảo, thang điểm đánh giá tối đa là 100, tập trung vào 4 nhóm tiêu chí: kết quả xử lý nhà, đất dôi dư; công tác quản lý tài sản, phối hợp và trách nhiệm thực hiện; tiến độ, dữ liệu và chế độ báo cáo; kết quả khai thác tài sản, thu nộp ngân sách.

Kết quả đánh giá được phân thành 4 mức, từ hoàn thành xuất sắc đến không hoàn thành. Việc chấm điểm dự kiến căn cứ vào báo cáo của các cơ quan, đơn vị và dữ liệu trên phần mềm xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính. Cách đánh giá này hướng tới việc lượng hóa kết quả thực hiện, thay vì chỉ dừng ở báo cáo tiến độ hoặc xác nhận đã hoàn thành các thủ tục hành chính.

Bà Phạm Thị Vân Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng: Việc đưa kết quả xử lý nhà, đất dôi dư vào tiêu chí đánh giá KPI nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục tình trạng thiếu quyết liệt, chậm trễ trong rà soát, sắp xếp và khai thác tài sản công. Qua đó, từng cơ quan, đơn vị phải chủ động xây dựng phương án, xác định rõ tiến độ thực hiện, không để tài sản bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Đưa kết quả xử lý nhà, đất dôi dư vào KPI là cách chuyển trách nhiệm quản lý tài sản công thành nhiệm vụ có thể theo dõi, kiểm đếm và đánh giá. Theo đó, người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành các thủ tục xử lý, mà còn phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng tài sản sau sắp xếp. Bởi một trụ sở được bàn giao xong nhưng vẫn bỏ trống, xuống cấp thì chưa thể coi là hoàn thành mục tiêu chống lãng phí.