Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phương Toàn chưa huy động nguồn lực để thi công dự án.

Tiến độ thi công chậm dù mặt bằng đã bàn giao

Dự án Khu dân cư Trung tâm Bình Dương (giai đoạn 2) được UBND xã Thăng An tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thăng Bình theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31-12-2025 của UBND TP Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng. Từ tháng 1-2026, UBND xã Thăng An đã triển khai các thủ tục, hồ sơ trình Sở Xây dựng và UBND thành phố xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Theo đó, tại Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 19-5-2026, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Tiếp đó, dự án được bố trí 22 tỷ đồng tại Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 14-7-2026. Đến nay, khối lượng thi công của liên danh nhà thầu đạt 74,77 tỷ đồng, chiếm 70,29% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, không còn là trở ngại đối với việc triển khai dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương; đồng thời tạo nguồn thu ngân sách, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống. Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn diễn ra chậm, chưa cho thấy sự quyết liệt trong huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của một số nhà thầu. Có thời điểm, hoạt động thi công diễn ra cầm chừng, khiến nhiều hạng mục chưa thể hoàn thành theo kế hoạch. Điển hình là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phương Toàn, đơn vị còn giá trị khối lượng hơn 16 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 33,7 tỷ đồng chưa thể giải ngân. Đây cũng là phần khối lượng tồn đọng lớn nhất trong liên danh nhà thầu. Việc khối lượng công việc còn lại lớn, chưa được hoàn thành và giải ngân theo kế hoạch đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án, cũng như kết quả giải ngân vốn đầu tư công của xã Thăng An.

Ghi nhận thực tế tại công trường, các nhà thầu như Công ty TNHH Một thành viên Duy Dũng, Công ty Nhật Huy Group và Công ty TNHH Đoàn Công Thành cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục chính, hiện tập trung thi công vỉa hè, cây xanh và chuẩn bị thảm bê-tông nhựa khi thời tiết thuận lợi. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phương Toàn vẫn còn các hạng mục bể xử lý nước thải, mương thoát nước thải và đường ống HDPE chưa hoàn thành. Đáng nói, dù khối lượng công việc còn tồn đọng lớn, nhưng tại khu vực thi công của đơn vị này, máy móc, thiết bị và nhân công được huy động khá thưa thớt, chưa tương xứng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Cần đẩy nhanh tiến độ để bàn giao khai thác, phát huy nguồn lực đầu tư.

Chính quyền sốt ruột, nhà thầu vẫn chậm chuyển động

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong cho biết, trong tổng số vốn còn lại được UBND thành phố bố trí để triển khai dự án, đến nay mới giải ngân được khoảng 3,8 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của địa phương, bởi riêng dự án Khu dân cư Trung tâm Bình Dương giai đoạn 2 chiếm khoảng 1/4 tổng nguồn vốn đầu tư công của xã.

Trước những khó khăn, vướng mắc phát sinh, UBND xã đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc với nhà thầu để tháo gỡ trở ngại, đẩy nhanh tiến độ thi công. Địa phương cũng chủ động hỗ trợ tối đa trong khả năng, phối hợp xử lý khó khăn về nhân công, thời tiết và các vấn đề phát sinh tại công trường. Thậm chí, UBND xã đã trực tiếp làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài chính để tìm giải pháp hỗ trợ đơn vị thi công. Tuy nhiên, dù chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tiến độ dự án vẫn chưa có chuyển biến rõ nét.

Đảng ủy xã Thăng An cho biết qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và trên cơ sở số liệu báo cáo tại cuộc họp, các nhà thầu thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Riêng khối lượng thực hiện của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phương Toàn mới đạt khoảng 52% tổng giá trị hợp đồng. Đảng ủy xã Thăng An giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, biểu đồ tiến độ chi tiết; xác định cụ thể thứ tự và thời gian thực hiện từng hạng mục, ưu tiên những phần việc cần tập trung triển khai trước. Việc tổ chức thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời tạo khối lượng hoàn thành và phát sinh giải ngân hằng tuần. Các đơn vị cũng phải chủ động xây dựng phương án bù tiến độ ngay khi có dấu hiệu chậm hoặc không đạt yêu cầu.

Trong bối cảnh UBND thành phố đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, việc một dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng vẫn thi công ì ạch đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh trách nhiệm của nhà thầu. Không thể để tình trạng thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và quyền lợi của người dân.