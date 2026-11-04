Siết trách nhiệm hiệu trưởng trong xử lý bạo lực học đường

Cán bộ Công an xã Sóc Sơn (Hà Nội) tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Mai Đình.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên đã thông tin về các giải pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trước các vụ việc bạo lực học đường; đồng thời cho biết Bộ đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định, quan điểm nhất quán của Bộ GD-ĐT là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

4 nhóm giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Theo Thứ trưởng, Bộ GD-ĐT đã và đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Nhóm giải pháp đầu tiên là tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử; trang bị cho học sinh kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ bản thân và nhận diện hành vi bắt nạt trên môi trường mạng.

Cùng với đó, giáo viên cần được bồi dưỡng kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm; nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt diễn biến tâm lý, nhận diện những khó khăn mà học sinh gặp phải, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Vai trò của các phòng tư vấn tâm lý học đường cũng cần được phát huy hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30/7/2026 nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố. Đến nay, 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Nhóm giải pháp thứ 2 được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh là can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Theo đó, khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi bạo lực, bảo đảm an toàn, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Đồng thời, thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Đặc biệt, đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Trong quá trình xử lý và cung cấp thông tin, các đơn vị liên quan phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, nhất là trẻ em.

Nhóm giải pháp thứ 3 tập trung vào tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện để các em tiếp tục học tập và giáo viên tiếp tục giảng dạy trong môi trường an toàn.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực, Bộ cho rằng việc xử lý cần đi đôi với giáo dục, tư vấn và giám sát quá trình khắc phục hành vi. Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà còn giúp học sinh nhận thức được hậu quả, điều chỉnh hành vi, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Nhóm giải pháp thứ 4 là siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục. Các nhà trường cần rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra bạo lực học đường hoặc chậm trễ trong việc xử lý vụ việc.

Việc triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trong đó giáo viên được bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ, học sinh được bảo đảm quyền học tập và phát triển trong môi trường không có bạo lực.