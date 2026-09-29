Siết trách nhiệm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 24-9, toàn tỉnh đã giải ngân gần 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn, chương trình còn thấp, như: một số dự án nhiệm vụ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án tập trung rà soát tiến độ, làm rõ khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm trong từng khâu. Những vấn đề được tập trung đánh giá gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư, đấu thầu; tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Qua rà soát, một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn khó khăn; một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; giá vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận chuyển biến động; nguồn thu tiền sử dụng đất tại một số địa phương chưa đạt kế hoạch; thời tiết không thuận lợi.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, một số nội dung, hướng dẫn thực hiện mới được hoàn thiện trong năm 2026, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đây là giai đoạn nước rút để tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 9 tháng đầu năm thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của các chủ đầu tư, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với yêu cầu.

Đồng chí cho rằng bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Trong đó, sự vào cuộc của cấp ủy, người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa quyết liệt. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa tốt, cách làm chưa khoa học, thiếu chủ động dẫn đến bị động trong giải ngân.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao, cụ thể: Một là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, Ban Quản lý dự án và UBND các xã, phường.

Người đứng đầu phải coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm, đặc biệt là giải ngân vốn đối với các dự án cấp bách, đảm bảo an sinh cho người dân (như các dự án chống ngập, phòng chống thiên tai,…), tập trung cao độ và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; không để tình trạng giao khoán cho cấp phó hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Hai là, yêu cầu các đơn vị kiểm đếm tiến độ một cách cụ thể, rõ ràng, gắn với từng dự án, từng gói thầu và từng mốc thời gian; thực hiện báo cáo hằng tuần, rà soát, đánh giá kết quả định kỳ vào ngày 15 và 30 hằng tháng theo nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

Từng dự án phải được xác định rõ vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan, trách nhiệm để có giải pháp xử lý trên nguyên tắc “vướng ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, không đùn đẩy”, nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, thi công và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ba là, Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, theo dõi sát tiến độ; các sở, ngành (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh) quản lý chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường trách nhiệm, vừa hướng dẫn vừa kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện.

Bốn là, đến ngày 5/10/2026, các xã, phường, sở, ngành chủ đầu tư có báo cáo cam kết tiến độ giải ngân chi tiết từng công trình, dự án, từng nguồn vốn, phần việc, tỷ lệ giải ngân dựa trên cơ sở pháp lý và kế hoạch cụ thể để gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, kiểm đếm kết quả theo từng dự án, lĩnh vực được phân công.

Về giải phóng mặt bằng, phải có kế hoạch, cấp xã chịu trách nhiệm cao nhất, không đổ lỗi chậm giải ngân do vướng mắc trong GPMB.

Năm là, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, quyết liệt, khoa học, phấn đấu đến ngày 15-11 tỷ lệ giải ngân cơ bản hoàn thành khối lượng theo tiến độ nghiệm thu, để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31-12.