Siết trách nhiệm công vụ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, siết trách nhiệm thực thi công vụ, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giải ngân đầu tư công nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ cho những nhiệm vụ trọng tâm của quý IV, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn và xử lý dứt điểm những công việc chậm tiến độ. Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ chỉ đạo sang hành động, từ giao nhiệm vụ sang kiểm đếm kết quả; việc đã rõ phải triển khai ngay, không để vướng mắc kéo dài làm lỡ cơ hội phát triển.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời xác định rõ kết quả đầu ra để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành. Việc xem xét, bố trí cán bộ, trong đó, có việc hoàn thành phân công bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương, cũng hướng tới nâng cao tính khách quan, trách nhiệm và hiệu quả điều hành ở cơ sở.

Yêu cầu tăng tốc tại tỉnh Quảng Trị được đặt ra trong bối cảnh kết quả tăng trưởng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu. Trong 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn của Quảng Trị tăng 8,28%, trong khi mục tiêu cả năm là 10,6%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; hoạt động du lịch ghi nhận gần 9,4 triệu lượt khách, tổng thu hơn 10.800 tỷ đồng. Những kết quả này tạo thêm dư địa cho tăng trưởng, nhưng để đạt mục tiêu cả năm theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị cần chuyển nhanh hơn các động lực sản xuất, đầu tư và dịch vụ thành kết quả thực tế.

Một trong những hướng xử lý đáng chú ý đang được Quảng Trị tập trung đẩy mạnh là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án, nhà đầu tư. Cơ chế "luồng xanh 24 giờ" được tỉnh áp dụng với 7 thủ tục hành chính ưu tiên, yêu cầu giải quyết trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cùng với đó, cơ chế "luồng xanh 60%" đang được tỉnh sử dụng để hướng tới cắt giảm ít nhất 60% thời gian xử lý đối với các thủ tục thuộc diện áp dụng. Các cơ chế này nhằm giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng dự án kéo dài vì những khâu có thể xử lý nhanh hơn. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Trị vẫn chỉ ra hiệu quả không chỉ nằm ở thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục mà còn ở khả năng phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh để dự án chuyển sang các bước triển khai tiếp theo.

Song song với cải cách thủ tục, tỉnh Quảng Trị tập trung xử lý những vướng mắc, khó khăn đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình, giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho từng nhóm dự án; phấn đấu giải ngân 100% số vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026.

Đến đầu tháng 10 này, trong tổng số hơn 2.708 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương được kéo dài, số vốn còn phải giải ngân ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn trên 1.938 tỷ đồng. Khối lượng này cho thấy áp lực tiến độ còn lớn khi thời gian thực hiện kế hoạch năm không còn nhiều. Tỉnh Quảng Trị yêu cầu người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối với việc chậm giải ngân, để vốn bị hủy hoặc không sử dụng hết; việc đôn đốc phải gắn với từng dự án, từng đầu việc và thời hạn xử lý cụ thể.

Thực tế tại các dự án ở tỉnh Quảng Trị cho thấy giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính mà tỉnh Quảng Trị đang ưu tiên tập trung xử lý.

Dự án phát triển đô thị ven biển khu vực Đông Hà có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng đã xác nhận nguồn gốc đất đạt 97,64%, nhưng tỷ lệ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt mới đạt 54,78%.

Tại dự án các tuyến đường phía Đông và phía Tây cầu dây văng sông Hiếu, giai đoạn 1, tổng chiều dài tuyến hơn 903 m nhưng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu mới khoảng 550 m; còn 33 trường hợp chưa thống nhất phương án đền bù. Những vướng mắc này đang được tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lý đồng bộ để tránh ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ thi công và hiệu quả sử dụng vốn.

Việc tập trung chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, cụ thể: Tại Cảng hàng không Quảng Trị, sau khi hoàn thành di dời đường dây điện 110 kV và đấu nối điện, ngày 15/10 vừa qua, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đã được tổ chức để kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh. Chuyến bay kỹ thuật là một bước trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, kiểm tra, nghiệm thu để chuẩn bị đưa vào khai thác cảng hàng không.

Tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, công tác tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và hoàn thiện điều kiện vận hành cũng được tỉnh phối hợp thúc đẩy. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại buổi làm việc với Bộ Công Thương và tỉnh Quảng Trị vào ngày 4/10 vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 99,62%; quá trình chạy thử đang được triển khai tích cực để bảo đảm đưa tổ máy vào vận hành thương mại vào cuối tháng 11 năm nay.

Trên tuyến hạ tầng giao thông tại tỉnh Quảng Trị, Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 1 dài khoảng 48 km, tổng vốn đầu tư 2.731,8 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 45,25 km; 8 trong 10 khu tái định cư đã hoàn thành. Phần mặt bằng còn lại, nguồn vật liệu san lấp và thủ tục cấp phép mỏ vẫn là những vấn đề được tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ. Với các dự án quy mô lớn, việc xác định rõ đầu mối xử lý, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị cũng được tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm nhằm giải ngân nguồn vốn sớm đưa dự án, công trình hoàn thành vào sử dụng…

Từ đầu năm, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, song theo Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương, kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong quý IV, tỉnh phải tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; giao nhiệm vụ gắn với giải pháp, thời hạn cụ thể, tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026…

Tư duy đổi mới, cách làm quyết liệt đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 vẫn đầy thách thức, đòi hỏi tỉnh phải quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong những tháng còn lại của năm nhằm biến quyết tâm thành kết quả thực chất và mang lại giá trị.