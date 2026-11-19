Cục Đăng kiểm Việt Nam có công văn gửi các chủ tàu, công ty quản lý tàu biển; các tổ chức đăng kiểm tàu biển về việc tăng cường an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

9 tháng đầu năm 2026 có 25 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC, Cục Đăng kiểm yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp và trên tàu (ảnh minh hoạ).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 31/12/2025 đến ngày 30/9/2026, tại khu vực Tokyo MOU có 25 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ trên tổng số 544 lượt tàu được kiểm tra.

Tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ cho thấy vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý an toàn, duy trì tình trạng kỹ thuật của tàu và tuân thủ các quy định của công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của doanh nghiệp mà còn tác động đến uy tín của Việt Nam và đội tàu biển Việt Nam trên thị trường hàng hải quốc tế.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các chủ tàu, công ty quản lý tàu biển rà soát toàn diện hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp và trên tàu; đánh giá hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Các đơn vị cần kịp thời triển khai những biện pháp cần thiết, bảo đảm tàu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn kỹ thuật, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các quy định liên quan của công ước quốc tế.

Đồng thời, tăng cường tự kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật của tàu; chủ động phát hiện và khắc phục triệt để các khiếm khuyết, đặc biệt là những khiếm khuyết có nguy cơ dẫn đến bị lưu giữ trong các đợt kiểm tra của cơ quan kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC).

Cục Đăng kiểm cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của bộ phận quản lý kỹ thuật, thuyền trưởng, máy trưởng và các cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định của công ước quốc tế, duy trì điều kiện khai thác an toàn, chủ động phòng ngừa sự cố, tai nạn hàng hải và ô nhiễm môi trường.

Đối với các tổ chức đăng kiểm tàu biển, Cục Đăng kiểm yêu cầu chủ động rà soát, xác định trách nhiệm, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuộc phạm vi thẩm quyền. Trong đó, đặc biệt chú trọng các trường hợp có khiếm khuyết nghiêm trọng hoặc khiếm khuyết nghiêm trọng tái diễn.

Các tổ chức đăng kiểm cần thực hiện kiểm định tăng cường đối với tàu biển có lịch sử bị lưu giữ PSC, có nhiều khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra PSC hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao bị kiểm tra.

Việc siết chặt quản lý an toàn kỹ thuật, nâng cao chất lượng kiểm định và chủ động khắc phục khiếm khuyết được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ, bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và nâng cao uy tín đội tàu Việt Nam khi hoạt động trên các tuyến quốc tế.