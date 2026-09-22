Siết tiêu chí xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá'

Toàn cảnh quan phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Khách sạn xanh - không thuốc lá". Ảnh: Hà Trần

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Bảng xếp hạng "Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá" lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Khách sạn xanh - không thuốc lá".

Chương trình nhằm góp phần thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng môi trường lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng. Với đặc thù là không gian phục vụ trực tiếp du khách, các cơ sở lưu trú có vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng môi trường du lịch và trải nghiệm của khách.

Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng "Khách sạn xanh - không thuốc lá" được tổ chức, đã có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả này tạo nền tảng để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, mục tiêu của chương trình năm nay tập trung vào việc lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức vận hành và duy trì được môi trường không thuốc lá trong thực tế hoạt động. Qua đó, những mô hình phù hợp được giới thiệu, chia sẻ để nhiều cơ sở lưu trú khác tham khảo và áp dụng.

Theo Ban Tổ chức, việc xây dựng môi trường không thuốc lá tại khách sạn trước hết là yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của du khách về sức khỏe, sự an toàn và chất lượng dịch vụ. Một cơ sở lưu trú thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá có thêm điều kiện để xây dựng môi trường dịch vụ chuyên nghiệp, văn minh và nâng cao hình ảnh của điểm đến.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của Bảng xếp hạng năm 2026 là bảo đảm tính minh bạch, công bằng và khả năng kiểm chứng trong toàn bộ quá trình đánh giá.

Các khách sạn tham gia thực hiện tự đánh giá, cung cấp hồ sơ, tài liệu và bằng chứng liên quan. Ban Tổ chức và Ban Giám khảo căn cứ vào hệ thống tiêu chí để xem xét, đánh giá; đồng thời có thể tiến hành kiểm tra, xác minh trong quá trình thực hiện cũng như sau khi kết quả được công bố. Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì đúng những yêu cầu đã cam kết, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả việc hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Trần

Bộ tiêu chí năm 2026 được xây dựng theo thang điểm 80 điểm chính và 20 điểm thưởng. Nội dung đánh giá bao quát việc tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo và thông tin dành cho khách; việc bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên; cùng việc không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá theo quy định.

Việc đánh giá hướng tới thực tế vận hành của khách sạn, không dừng ở việc cơ sở có ban hành quy định hoặc xây dựng chính sách nội bộ. Hồ sơ và bằng chứng cung cấp cho chương trình cần phản ánh đúng tình trạng hoạt động tại cơ sở.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ cho rằng, uy tín của Bảng xếp hạng phụ thuộc trước hết vào chất lượng của quá trình đánh giá. Theo ông Vũ, danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng những cơ sở thực hiện tốt, được lựa chọn trên những tiêu chí rõ ràng và một quy trình nghiêm túc.

Một điểm quan trọng của chương trình năm 2026 là tăng cường theo dõi sau khi công nhận. Các khách sạn được xếp hạng cần tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong thời gian ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ những tiêu chí đã cam kết.

Tại lễ phát động, ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết sử dụng thuốc lá đang gây gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam.

Theo số liệu được ông Tùng dẫn, mỗi năm thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong. Thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 1,1% GDP, gồm các tổn thất về năng suất và lao động.

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch là những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc. Khu vực này phải đáp ứng các điều kiện về phòng và hệ thống thông khí tách biệt, có dụng cụ chứa tàn thuốc, biển báo và thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Luật cũng khuyến khích người đứng đầu khách sạn, cơ sở lưu trú tổ chức thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Đầu tháng 8/2026, Ban Tổ chức đã tổ chức đoàn kiểm tra tại 10 khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh từng được công nhận trong lần thứ nhất năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy các khách sạn được kiểm tra vẫn duy trì các tiêu chí và môi trường không thuốc lá. Hoạt động kiểm tra thực tế là cơ sở để chương trình tiếp tục chú trọng hơn đến việc giám sát sau công nhận, gắn giá trị của danh hiệu với quá trình duy trì và thực hiện lâu dài.

Cùng với công tác đánh giá và hậu kiểm, chương trình năm nay được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Báo Văn hóa, với vai trò đơn vị thường trực và tổ chức chương trình, sẽ phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Báo chí, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các cơ quan quản lý du lịch địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, truyền thông trước, trong và sau chương trình.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10/2026. Các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch của chương trình. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.