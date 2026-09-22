Siết tiêu chí xếp hạng 'Khách sạn không thuốc lá'

Đại diện Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các đơn vị tiêu biểu.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá”.

Chương trình nhằm góp phần thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường lưu trú an toàn, văn minh, thân thiện với sức khỏe.

Đại biểu dự chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Anh Vũ -Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết chương trình năm nay không đặt trọng tâm vào việc gia tăng số lượng khách sạn được công nhận mà chú trọng lựa chọn những cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, có giải pháp cụ thể trong tổ chức, vận hành và duy trì môi trường không thuốc lá trên thực tế.

Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu.

Những mô hình, cách làm phù hợp sẽ được giới thiệu, chia sẻ để các cơ sở lưu trú khác tham khảo, áp dụng. Bộ tiêu chí năm 2026 gồm 80 điểm chính và 20 điểm thưởng, tập trung vào việc tuân thủ quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tổ chức thực hiện tại cơ sở; hệ thống biển báo, thông tin dành cho khách; bố trí khu vực hút thuốc theo quy định; đào tạo, hướng dẫn nhân viên.

Các tiêu chí cũng xem xét việc cơ sở không kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ thuốc lá theo quy định. Đáng chú ý, việc đánh giá không chỉ dựa trên hồ sơ mà hướng tới thực tế vận hành tại khách sạn.

Các cơ sở tham gia phải tự đánh giá, cung cấp hồ sơ, tài liệu và bằng chứng liên quan. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo căn cứ hệ thống tiêu chí để đánh giá, đồng thời có thể kiểm tra, xác minh trong quá trình thực hiện và sau khi công bố kết quả.

Trường hợp phát hiện thông tin không chính xác hoặc cơ sở không duy trì các yêu cầu đã cam kết, kết quả có thể được xem xét lại, kể cả hủy kết quả hoặc thu hồi danh hiệu.

Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là tăng cường theo dõi sau khi khách sạn được công nhận. Các khách sạn được xếp hạng phải tiếp tục duy trì môi trường không thuốc lá trong ít nhất một năm và thực hiện đầy đủ các tiêu chí đã cam kết.

Ông Trần Thanh Tùng - Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về những tác hại của thuốc lá tại Chương trình "Bảng xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ II năm 2026".

Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) Trần Thanh Tùng cho biết, sử dụng thuốc lá đang gây gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam. Theo số liệu được ông Trần Thanh Tùng dẫn, mỗi năm thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong. Thiệt hại kinh tế do sử dụng thuốc lá ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng/năm, tương đương khoảng 1,1% GDP, bao gồm tổn thất về năng suất và lao động.

Dẫn kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024), ông Trần Thanh Tùng cho biết tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, khách sạn và nhà hàng vẫn là những địa điểm có tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc tương đối cao so với các địa điểm cấm hút thuốc khác.

Theo Ban Tổ chức, xây dựng môi trường không thuốc lá tại khách sạn vừa là yêu cầu thực hiện quy định pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về sức khỏe, an toàn và chất lượng dịch vụ.

Học sinh, sinh viên hưởng ứng phát động tại chương trình.

Bảng xếp hạng năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nội dung tập trung giới thiệu các mô hình, giải pháp, sáng kiến cụ thể trong xây dựng môi trường không thuốc lá tại cơ sở lưu trú, qua đó tạo điều kiện để những cách làm phù hợp được chia sẻ trong ngành Du lịch.

Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/10/2026. Các bước đánh giá được triển khai theo kế hoạch; lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới xây dựng cơ sở đánh giá rõ ràng về việc thực hiện môi trường không thuốc lá tại các cơ sở lưu trú, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.