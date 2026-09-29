Siết tiến độ, gỡ mặt bằng đưa dự án Quốc lộ 15D về đích

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu bám sát từng mốc tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Siết chặt từng mốc tiến độ

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có chiều dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.600 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của tỉnh phục vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối cảng Mỹ Thủy với mạng lưới giao thông quốc gia, góp phần hình thành trục vận tải, logistics và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo tiến độ, toàn dự án đã bàn giao 18,62 km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp thực hiện khoảng 280 tỷ đồng, tương đương 24%. Tuy nhiên, dự án đang chịu áp lực lớn về tiến độ khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, thời tiết bước vào mùa mưa, trong khi yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công rất cao.

Trước yêu cầu hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án. Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc, không để tiếp tục lùi các mốc tiến độ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc tiến độ: bàn giao mặt bằng đợt đầu ngày 10/10; hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột phát sóng, chậm nhất ngày 15/10; tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại liên quan đến các hộ dân chậm nhất ngày 25/10. Tiến độ dự án phải được kiểm soát hằng tuần, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân ít nhất 85% vốn dự án.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Quốc lộ 15D là công trình giao thông có ý nghĩa chiến lược, trực tiếp quyết định hiệu quả khai thác cảng Mỹ Thủy. Do đó, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung cao độ, không để vướng mắc về mặt bằng, thủ tục hoặc phối hợp giữa các đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, chủ động bố trí các mũi thi công phù hợp với mặt bằng đã bàn giao; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, làm việc ban đêm, ngày nghỉ khi cần thiết để bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Tinh thần chỉ đạo được xác định là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; từng địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với phần việc được giao.

Tháo điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Cùng với tăng tốc thi công, Quảng Trị xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để tạo mặt bằng liên tục cho các mũi thi công.

Tại xã Vĩnh Định, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đồng bộ với tổng giá trị bồi thường gần 56 tỷ đồng. Địa phương đã tập trung đo đạc, quy chủ, thông báo thu hồi đất và kiểm kê 86 trường hợp đất nghĩa địa với diện tích khoảng 1,23 ha, ảnh hưởng đến 1.234 ngôi mộ và 16 lăng; đồng thời kiểm kê đất ở, đất nông nghiệp với diện tích hơn 3,9 ha. Đến nay, xã Vĩnh Định đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng phục vụ dự án và đang được đề xuất để UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tại xã Mỹ Thủy, đoạn tuyến dài khoảng 2,6 km, diện tích bị ảnh hưởng 4,62 ha, tổng kinh phí bồi thường hơn 30,5 tỷ đồng. Địa phương đã hoàn thành đo đạc, xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê tài sản; đã giải ngân gần 10 tỷ đồng tiền bồi thường, đạt 32,7%. Hiện còn 13 trường hợp, gồm 12 hộ dân và 1 doanh nghiệp, chưa thống nhất phương án, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 200 m. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động; trường hợp không chấp hành sẽ thực hiện các bước xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, đoạn tuyến qua xã Diên Sanh dài hơn 13,2 km, diện tích thu hồi hơn 61,3 ha, khối lượng thi công lớn với nhiều công trình cầu và khoảng 7,5 km nền đường phải xử lý đất yếu. Đây là một trong những khu vực có ý nghĩa quyết định đến tiến độ toàn tuyến.

Đến nay, xã Diên Sanh đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với diện tích khoảng 51 ha, tương đương chiều dài 11 km, tổng kinh phí 74,1 tỷ đồng, đạt khoảng 83% giá trị giải phóng mặt bằng. Nhà thầu thi công cầu vượt Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam đã tăng cường phương tiện, thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh thi công các đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diên Sanh, khó khăn hiện nay là khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng; một số trường hợp có nguồn gốc đất phức tạp, tranh chấp hoặc chưa xác định rõ loại đất. Trong khi đó, lực lượng cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đất đai, xây dựng, quy hoạch và giải phóng mặt bằng còn mỏng. Địa phương đang đề nghị tỉnh tăng cường cán bộ có chuyên môn về xây dựng, giao thông và đất đai để hỗ trợ trong giai đoạn cao điểm, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tăng tốc thi công, bảo đảm giải ngân

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện tiến độ thi công chi tiết trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao; bố trí hợp lý các mũi thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Các nhà thầu được yêu cầu chủ động triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, chủ đầu tư và các đơn vị thi công để xử lý dứt điểm những tồn tại về mặt bằng; thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với những trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, chính sách theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, địa phương phải lập hồ sơ, thực hiện các bước thu hồi đất, bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 29/9 tại hiện trường, không khí thi công trên tuyến Quốc lộ 15D đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực, đẩy nhanh thi công cầu vượt Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam; đồng thời triển khai xây dựng các công trình cầu trên toàn tuyến tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời, tranh thủ mặt bằng và thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khối lượng còn chậm.

Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường, giao rõ từng mốc thời gian và yêu cầu kiểm soát tiến độ hằng tuần đang tạo áp lực mới đối với chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương có dự án đi qua. Tỉnh Quảng Trị xác định không để các điểm nghẽn về mặt bằng và tổ chức thi công tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả đầu tư.

Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn là mắt xích quan trọng kết nối cảng Mỹ Thủy với mạng lưới giao thông quốc gia và hành lang kinh tế Đông-Tây. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện phát triển logistics, khai thác hiệu quả cảng Mỹ Thủy và các dự án động lực của tỉnh.

Với yêu cầu “không để lùi thêm mốc thời gian”, Quảng Trị đang tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân, phấn đấu đưa dự án Quốc lộ 15D chuyển mạnh sang giai đoạn tăng tốc, bảo đảm các mục tiêu đề ra trong năm 2026.