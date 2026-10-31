Siết tiến độ dự án cao tốc dài nhất miền Tây

Thành phố đặt mục tiêu đến tháng 12/2026, khối lượng thực hiện đạt từ 70% trở lên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn và kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng năng lực.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố cùng các nhà thầu, đơn vị thi công nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sáng 31/10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tiến độ tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu các nhà thầu cử đúng người đứng đầu tham dự các cuộc họp, trực tiếp nắm bắt tình hình và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện. Ban quản lý dự án, các sở, ngành và địa phương phải bám sát công trường, chủ động phối hợp giải quyết khó khăn, không để vướng mắc kéo dài làm đình trệ thi công.

Đối với nguồn vật liệu, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cát không phải không có, vấn đề chủ yếu nằm ở năng lực khai thác, vận chuyển của các chủ mỏ và nhà thầu, công tác điều phối của chủ đầu tư và việc tháo gỡ thủ tục của cơ quan chức năng. Các đơn vị phải nâng năng lực khai thác, tăng phương tiện vận chuyển, bảo đảm vật liệu được đưa về công trường theo nhu cầu.

Dự án thành phần 4 đoạn qua địa bàn Sóc Trăng (cũ) là dự án có tiến độ thi công chậm nhất trong 4 dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (ảnh tư liệu).

Với vật liệu đá, thành phố cần rà soát nguồn cung tại An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có mỏ phù hợp; đồng thời phối hợp điều phối giữa các gói thầu, tránh tình trạng nơi thiếu, nơi chưa sử dụng hết nguồn được phân bổ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai đồng thời trên những đoạn tuyến đủ điều kiện. Ban quản lý dự án phải báo cáo tiến độ hằng tuần với Chủ tịch UBND thành phố, đánh giá năng lực từng nhà thầu. Những đơn vị chậm tiến độ, giải ngân thấp, không đủ năng lực phải được xem xét, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Thi công đạt gần 62%, giải ngân còn thấp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, cho biết ba dự án thành phần 2, 3 và 4 do thành phố quản lý có tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, chiều dài khoảng 132,47 km, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2027.

Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt hơn 12.210 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 19.744 tỷ đồng, tương đương 61,84%. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt 65,15%, thành phần 3 đạt 63,88% và thành phần 4 đạt 57,93%.

Kế hoạch vốn năm 2026 của ba dự án thành phần được giao hơn 3.693 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 1.744 tỷ đồng, đạt 47,24%. Nếu tính cả 270,449 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025, tổng kế hoạch vốn hơn 3.964 tỷ đồng, số giải ngân đạt hơn 1.812 tỷ đồng, tương đương 45,72%. Riêng dự án thành phần 3 giải ngân đạt 36,60%, thành phần 4 đạt 33,96%, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Theo ông Lê Minh Cường, khó khăn nổi bật hiện nay là nguồn vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu thi công. Ba dự án thành phần cần khoảng 16,649 triệu m3 cát san lấp, trong đó khối lượng đã đưa về công trình gần 11,896 triệu m3. Nhu cầu đá khoảng 4,163 triệu m3, nhưng lượng đã tập kết và sử dụng mới đạt khoảng 1,391 triệu m3.

Đối với dự án thành phần 3, một số mỏ cát tại Vĩnh Long hết thời hạn khai thác từ ngày 30/6/2026, nhà thầu đang thực hiện thủ tục để tiếp tục khai thác phần trữ lượng còn lại. Tại thành phần 4, nguồn cát đã xác định khoảng 6,6 triệu m3, trong khi nhu cầu hơn 7,269 triệu m3. Các nguồn bổ sung tại những mỏ dự kiến như MS06, Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc đang thực hiện thủ tục cấp phép, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ.

Thi công đắp nền đường dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (ảnh tư liệu).

Riêng các gói thầu số 9 và 10 thuộc thành phần 4 từng phải ngừng thi công trong thời gian dài do thiếu cát. Năng lực khai thác tại một số mỏ chưa đáp ứng nhu cầu, lượng cát đưa về công trường có thời điểm thấp hơn cam kết. Vì vậy, việc tháo gỡ thủ tục cần đi đôi với tăng công suất khai thác, phương tiện vận chuyển và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị cung ứng.

Để khắc phục, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng rà soát nguồn cát, đá, đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ phù hợp và điều phối vật liệu. Các nhà thầu được yêu cầu cập nhật tiến độ bù, xác định những công việc quyết định tiến độ, bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng ca và tổ chức nhiều mũi thi công trên các đoạn đủ điều kiện.

Về kỹ thuật, chủ đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế liên quan đến xử lý nền đất yếu và kết cấu áo đường; phối hợp với tư vấn, nhà thầu nghiên cứu giải pháp rút ngắn thời gian xử lý nền, gia tải, chờ lún để sớm triển khai các lớp kết cấu tiếp theo. Tuy nhiên, việc tăng tốc phải bảo đảm chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Phần cầu của dự án thành phần 2 cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn tất các hạng mục còn lại trong tháng 12/2026. Các dự án thành phần 3 và 4 tiếp tục đẩy nhanh gia tải nền đường, phấn đấu hoàn thành các đoạn còn lại trong quý I/2027.

Ngoài vật liệu, một số đoạn đường công vụ tại các gói thầu số 9 và 10 thuộc thành phần 4 bị ngập khoảng 8,4 km, phương tiện không thể lưu thông, buộc phải tạm dừng thi công. Ban quản lý đề nghị các đơn vị liên quan sớm khắc phục, bảo đảm vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trường.

Nhà thầu kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về vật liệu

Thượng tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn 12 (thuộc Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) báo cáo tiến độ thi công gói thầu thuộc dự án thành phần 4 do Ban Trường Sơn 12 phụ trách.

Thượng tá Trương Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn 12 (Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), cho biết nguồn cát phục vụ các dự án thành phần 3 và 4 cơ bản được bảo đảm, nhưng đơn vị vẫn thiếu khoảng 185.000 m3 đá tại một số gói thầu.

Nhà thầu đề nghị thành phố và Ban Quản lý dự án hỗ trợ điều phối nguồn đá từ các mỏ, trong đó có mỏ An Cư tại An Giang; đồng thời tiếp tục làm việc với địa phương để bảo đảm nguồn cung cho năm 2027. Đơn vị cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức thi công theo tiến độ được giao.

Đại diện nhà thầu Tuấn Hiền báo cáo các khó khăn về nguồn cát tại buổi làm việc.

Trong khi đó, đại diện nhà thầu Tuấn Hiền, nhà thầu phụ của Tổng công ty Xây dựng số 5, cho biết các gói thầu số 9 và 10 thuộc thành phần 4 từng phải dừng thi công do thiếu cát. Khi nguồn cung được khôi phục, nhà thầu tiếp tục triển khai nhưng gặp khó khăn vì chi phí vật liệu và vận chuyển thực tế tăng cao so với dự toán.

Nhà thầu kiến nghị xem xét các vướng mắc về chi phí vận chuyển, vật liệu và cát gia tải. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký; việc hỗ trợ chỉ được xem xét trong phạm vi quy định pháp luật. Nhà thầu phải chủ động tính toán phương án tài chính, bổ sung thiết bị và nâng năng lực thi công, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng tiến độ.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình yêu cầu các đơn vị chuyển ngay cam kết thành hành động cụ thể tại công trường. Ban quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra sản lượng thi công, nguồn cung vật liệu và năng lực nhà thầu; các sở, ngành tập trung giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Thành phố xác định đẩy nhanh tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hoàn thành công trình trọng điểm quốc gia, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.