Siết tiến độ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, yêu cầu lập lại kế hoạch thi công

Mặt bằng bàn giao đạt 92%, thi công vẫn chậm

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, trong bối cảnh sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 5,2% giá trị hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, mặt bằng đã được bàn giao đạt 92%, đặt ra yêu cầu sớm chuyển lợi thế về mặt bằng thành khối lượng thi công thực tế.

Nhà thầu thi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Ảnh: Minh Tuệ).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 9/10/2026 cho thấy khối lượng công việc còn lại rất lớn. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, các bên liên quan cần tập trung nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc và tổ chức thi công với cường độ cao hơn.

Một trong những vấn đề đáng chú ý của dự án là tiến độ giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tương đối tích cực, nhưng khối lượng thi công chưa có chuyển biến tương xứng.

Cụ thể, địa phương đã bàn giao 359/390 ha mặt bằng, tương đương 92% tổng diện tích dự án. Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, diện tích mặt bằng đã bàn giao cơ bản đủ điều kiện để tổ chức thi công đồng loạt tại các mũi thi công.

Dù vậy, quá trình triển khai vẫn gặp một số trở ngại. Mặt bằng tại một số đoạn chưa liền mạch, còn tình trạng bàn giao xen kẽ, khiến việc tổ chức thi công đồng bộ gặp khó khăn. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mặt bằng và triển khai các hạng mục. Bên cạnh đó, khu vực đang bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho hoạt động thi công.

Đáng lưu ý, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra rằng tại một số vị trí đã đủ điều kiện thi công, như các hạng mục đào đắp nền đường, cầu vượt ngang…, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn chưa quyết liệt triển khai. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc và các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Mục tiêu là bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng còn lại trước ngày 30/10/2026.

Doanh nghiệp dự án cũng phải chủ động làm việc với địa phương để xác định nhu cầu vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, khẩn trương huy động nguồn vốn thanh toán các chi phí liên quan, tránh để công tác này bị gián đoạn do thiếu kinh phí.

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với địa phương, đẩy nhanh các thủ tục chấp thuận và cấp phép khai thác mỏ, bảo đảm nguồn cung đáp ứng yêu cầu về trữ lượng, chất lượng và tiến độ thi công.

Về hồ sơ thiết kế, các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đối với những đoạn tuyến còn lại phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Cùng với đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu rà soát và lập lại tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, gói thầu, phù hợp với phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Tiến độ điều chỉnh phải được gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 30/10/2026 để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra và đôn đốc.

Tập trung các hạng mục đường găng, siết chặt kiểm soát chất lượng

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu và tư vấn giám sát bám sát tiến độ được duyệt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công tại những đoạn tuyến đã có mặt bằng. Đặc biệt, nguồn lực cần được ưu tiên cho các hạng mục nằm trên đường găng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Song song với yêu cầu đẩy nhanh thi công, công tác quản lý và giám sát chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm soát chất lượng công trình, nguồn gốc vật tư, vật liệu, theo dõi công tác thí nghiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Các đơn vị tham gia dự án phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình thi công.

Với sản lượng mới đạt khoảng 5,2% giá trị hợp đồng trong khi thời gian hoàn thành theo kế hoạch đang đến gần, yêu cầu đặt ra đối với dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là nhanh chóng khắc phục tình trạng thi công chậm, tận dụng tối đa diện tích mặt bằng đã được bàn giao và tập trung nguồn lực cho các hạng mục trọng yếu.

Việc thực hiện nghiêm các mốc tiến độ, đặc biệt là những nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đáp ứng kế hoạch chung của dự án.