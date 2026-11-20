Nâng tiền đặt trước đấu giá đất tối đa bằng 50% giá khởi điểm

Sáng 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là điều chỉnh mức tiền đặt trước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của người tham gia và người trúng đấu giá.

Theo quy định tại Điều 35, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân theo pháp luật về đất đai, tiền đặt trước được quy định ở mức tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày trước Quốc hội. Ảnh QH

Đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư, mức tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa 20% giá khởi điểm.

Trong khi đó, hoạt động đấu giá quyền cho thuê tài sản có giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng tháng hoặc hằng năm sẽ áp dụng mức tiền đặt trước từ 5% đến 20% giá khởi điểm nhân với tổng thời hạn cho thuê.

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong quá trình thảo luận, một số đại biểu đề nghị bổ sung số liệu về tình trạng bỏ cọc, đồng thời đánh giá kỹ tác động của việc quy định mức tiền đặt trước từ 20% đến 50%. Các ý kiến cho rằng mức đặt trước quá cao có thể trở thành rào cản đối với những người thực sự có nhu cầu tham gia đấu giá.

Tiếp thu các ý kiến này, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung đã được luật quy định. Việc xác định mức tiền cần bảo đảm phù hợp với tính chất của từng loại tài sản và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, tránh tạo ra những rào cản bất hợp lý đối với người tham gia đấu giá.

Bổ sung chế tài, cấm tham gia đấu giá đến 5 năm

Không chỉ điều chỉnh mức tiền đặt trước, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) còn bổ sung và quy định rõ hơn các trường hợp người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có thể bị cấm tham gia đấu giá.

Cụ thể, Điều 58 quy định, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các cá nhân, tổ chức có liên quan nếu vi phạm quy định của Luật, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại, các chủ thể vi phạm còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật hoặc pháp luật có liên quan dẫn đến việc hủy kết quả đấu giá sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt cọc.

Đối với người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp luật định, hình thức xử lý có thể là cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản tương ứng trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Các hành vi có thể dẫn đến việc bị áp dụng biện pháp này gồm: từ chối kết quả trúng đấu giá; từ chối ký biên bản đấu giá; hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá khiến quyết định phê duyệt kết quả đấu giá bị hủy.

Đặc biệt, người đã bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấm tham gia đấu giá sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trên phạm vi toàn quốc trong suốt thời gian bị cấm.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, việc bổ sung các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá nhằm bao quát và xử lý đầy đủ những hành vi vi phạm có thể phát sinh trong các giai đoạn của quá trình đấu giá. Qua đó, tăng tính răn đe, phòng ngừa tình trạng cố tình trả giá cao bất thường rồi từ chối kết quả trúng đấu giá để trục lợi.

Với những quy định mới về tiền đặt trước và chế tài xử lý vi phạm, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) hướng tới nâng cao tính minh bạch, kỷ cương trong hoạt động đấu giá, góp phần hạn chế những hành vi gây nhiễu loạn thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản.

Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định được áp dụng sớm hơn theo quy định của Luật.