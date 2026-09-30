Siết quy định quản lý an toàn thực phẩm với thực phẩm online

Kiểm soát thực phẩm online

Một nội dung được tập trung bàn luận tại hội nghị là quản lý ATTP với thực phẩm online. Luật sư Trương Thị Hoà đề nghị cần có quy định cụ thể về điều kiện bảo quản, vận chuyển, thời gian vận chuyển thực phẩm đối với loại hình đặt thức ăn trực tuyến.

Luật sư Trương Thị Hòa phát biểu tại hội nghị chiều ngày 30-9.

Cụ thể, bổ sung tiêu chuẩn bắt buộc về thùng chứa, túi cách nhiệt và thiết bị bảo quản đồ ăn trong quá trình vận chuyển; quy định rõ phương tiện dùng để chở thực phẩm không vận chuyển các hóa chất, chất cấm hay hàng hóa có nguy cơ gây ô nhiễm; quy định cụ thể khung thời gian giao hàng tối đa. Đề xuất trên nhằm đảm bảo không phát sinh nguy cơ mất ATTP và giữ nguyên chất lượng thực phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng PC03, Công an TPHCM, đề xuất, luật cần quy định cụ thể trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội trong việc xác thực thông tin người bán, lưu giữ toàn bộ dữ liệu giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra và xử lý tận gốc các vi phạm về thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thượng tá Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng PC03, Công an TPHCM góp ý dự thảo Luật ATTP sửa đổi.

Thực tiễn cho thấy, kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Nhiều người bán sử dụng tài khoản ảo, địa chỉ giả, kho hàng không trùng với địa chỉ đăng ký, công ty sản xuất không tồn tại.

Ngoài ra, thượng tá Nguyễn Thành Danh cũng đề xuất bổ sung quy định tại Điều 55 của dự thảo luật. Theo đó, trong quá trình kiểm tra, giám sát hay xử lý sự cố ATTP, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, UBND các cấp có trách nhiệm kịp thời thông báo, chuyển giao thông tin, tài liệu và mẫu vật cho cơ quan công an có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Đề xuất này xuất phát từ vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng trăm người phải cấp cứu xảy ra tại TPHCM. Sự việc không được chính quyền địa phương thông tin đến cơ quan công an. Đến khi báo chí đăng tin, công an có mặt thì hiện trường đã thay đổi, ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra và xử lý vi phạm.

Tại hội nghị, đại diện Viện Y tế cộng đồng TPHCM đề nghị dự thảo Luật ATTP sửa đổi có quy định cụ thể về tính pháp lý của kết quả kiểm nghiệm thực phẩm khi lấy mẫu giám sát, để tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo quy định hiện hành, hoạt động lấy mẫu giám sát phục vụ công tác hậu kiểm nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ mang tính tham khảo, không phải căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm.

Đề xuất bổ sung nội dung hợp tác quốc tế

Tại hội nghị, Luật sư Trương Thị Hòa đề nghị đưa nội dung "hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm" vào Điều 1 của dự thảo Luật ATTP sửa đổi. Đồng thời, bổ sung một chương riêng về hợp tác quốc tế.

Luật sư khẳng định, việc xây dựng khung pháp lý về hợp tác quốc tế giúp cụ thể hoá chính sách của nhà nước, phù hợp với đặc thù thương mại thực phẩm không biên giới.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật ATTP sửa đổi diễn ra chiều ngày 30-9.

Luật sư Trương Thị Hoà cũng đề nghị bổ sung quy định bắt buộc: Mọi sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, từ thiện hoặc cứu trợ đều phải bảo đảm ATTP và đạt tiêu chuẩn chất lượng như hàng hóa kinh doanh thông thường.

Bà lo ngại vẫn còn tình trạng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm gần hết hạn sử dụng cho chương trình khuyến mại, lợi dụng để xả hàng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng,

Ủng hộ việc sửa đổi Luật ATTP vì sức khoẻ người dân, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực TPHCM (FFA) đề nghị cần chuẩn hoá các quy định tiền kiểm lẫn hậu kiểm, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tế. Đồng thời, điều chỉnh các quy định liên quan đến thủ tục hồ sơ đăng ký theo hướng đơn giản hoá và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Hoàng Ngân khẳng định, Luật ATTP sửa đổi tác động lớn đến đời sống và sức khỏe cộng đồng. Với 9 chương, 76 điều, dự thảo Luật ATTP sửa đổi đã được các cơ quan soạn thảo rà soát và chỉnh lý nhiều nội dung qua nhiều phiên thảo luận góp ý.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý năm nhóm định hướng cốt lõi là quản lý ATTP dựa trên nguy cơ, kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, chuyển mạnh sang hậu kiểm, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, thống nhất quản lý tập trung một đầu mối.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân đánh giá cao các ý kiến đóng góp, bổ sung cho dự thảo Luật ATTP sửa đổi, đồng thời khẳng định tiếp thu đầy đủ nhằm hoàn thiện chính sách một cách khả thi nhất.