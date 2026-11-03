Siết quy định đấu giá đất nhằm ngăn chặn đầu cơ, trục lợi

Sau 10 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đã đạt 708.567,4 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả đã có chuyển biến so với cùng kỳ, song tiến độ giải ngân vẫn chịu sức ép từ những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu và tổ chức thực hiện dự án.