Siết quy định đấu giá đất nhằm ngăn chặn đầu cơ, trục lợi
Chiều 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá đất mới nhằm trục lợi là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu đề nghị tăng chế tài xử lý hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân có nhu cầu tham gia đấu giá thực sự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-quy-dinh-dau-gia-dat-nham-ngan-chan-dau-co-truc-loi-246261103190642657.htm