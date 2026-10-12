Siết quản lý vật tư nông nghiệp, ngăn hàng kém chất lượng

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra một cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp tại phường Chương Mỹ. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Kiểm soát chặt vật tư đầu vào

Những ngày này, nông dân Hà Nội đang tập trung sản xuất vụ đông, kéo theo nhu cầu sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhiều loại vật tư nông nghiệp khác tăng cao. Bà Lê Thị Thảo (xã Dân Hòa) cho biết, gia đình đang trồng 3 sào rau vụ đông. Với đặc thù cây rau có thời gian sinh trưởng ngắn, nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khá thường xuyên nên gia đình đặc biệt chú trọng lựa chọn cơ sở cung ứng uy tín bởi nếu không may sử dụng phải hàng giả hoặc kém chất lượng, cây trồng sẽ sinh trưởng kém, năng suất sụt giảm nghiêm trọng.

Nhằm kiểm soát chặt thị trường vật tư nông nghiệp, trong 9 tháng năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động quản lý chuyên ngành. Đối với thức ăn chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đã cấp 12 giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, 9 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi... Trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp nhận, giải quyết 792 hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giấy phép nhập khẩu phân bón…

Cùng với quản lý bằng thủ tục hành chính, Hà Nội đang tăng cường kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Lưu Thị Hằng cho biết, việc triển khai các hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao ý thức của người sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm, là tiền đề nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã kiểm tra 83 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp, tổng số tiền 196 triệu đồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội đã kiểm tra 406 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 trường hợp, tổng số tiền gần 77 triệu đồng.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Hiện nay, việc quản lý thị trường vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn như số lượng cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp lớn, trong đó phần lớn các cơ sở có quy mô nhỏ và thường xuyên thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp chỉ đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế lại ở các tỉnh, thành phố khác. Nhiều cơ sở kinh doanh tổng hợp vật tư, quy mô nhỏ lẻ, hoạt động theo thời vụ khiến việc rà soát, kiểm tra chuyên ngành gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động ngày càng rõ của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Trong điều kiện bất lợi, nguy cơ người sản xuất gia tăng sử dụng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chất xử lý, cải tạo môi trường để duy trì năng suất có thể tăng lên…

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh Trần Sỹ Đạt, để tạo ra nguồn cung nông sản an toàn, xã tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo quy định của pháp luật.

Từ góc độ quản lý ngành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, Sở tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là tăng cường phối hợp với các địa phương, lực lượng công an và các ngành liên quan theo quy chế phối hợp đã ký kết; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Sở cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, hướng dẫn sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, đúng đối tượng và liều lượng.

Khi kiểm soát tốt vật tư đầu vào, không chỉ hạn chế nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ đất và môi trường, nâng cao chất lượng nông sản. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển nền nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững.