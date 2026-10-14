Siết quản lý vật tư, giữ chất lượng nông sản

Người sử dụng khó có thể tự kiểm chứng chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV mà mình mua

Vật tư kém chất lượng nông dân là người chịu thiệt

Với hơn 4 ha cà phê xen hồ tiêu, ông Nguyễn Văn Minh, ở xã Đắk Mil, mỗi vụ đều phải tính toán một khoản chi đáng kể cho phân bón, thuốc BVTV. Điều ông quan tâm không chỉ là giá bán mà còn là chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. “Làm cà phê, hồ tiêu diện tích lớn, mỗi lần mua phân, thuốc BVTV với số tiền không nhỏ. Nếu vật tư không đúng chất lượng thì thiệt hại không chỉ nằm ở tiền mua mà còn nằm ở cả quá trình chăm sóc phía sau. Cây thiếu dinh dưỡng, thuốc không đủ hiệu lực thì cuối cùng người trồng phải gánh”, ông Minh nói.

Điều đáng nói, người nông dân như ông Minh khó có cách nào kiểm chứng chất lượng thực tế của một bao phân hay chai thuốc trước khi đưa vào vườn. Họ chủ yếu dựa vào nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm và uy tín của nơi bán. Đây cũng là điểm khó trong quản lý vật tư nông nghiệp, người sử dụng khó có thể tự kiểm chứng chất lượng sản phẩm mà mình mua. Khi một sản phẩm có vấn đề chỉ được phát hiện qua kiểm nghiệm, người nông dân có thể đã sử dụng vật tư đó cho cả một quá trình sản xuất.

Lâm Đồng hiện có quy mô sản xuất nông nghiệp khoảng 1,05 triệu ha, trong đó cây hằng năm khoảng 425.790 ha và cây lâu năm hơn 622.873 ha. Quy mô sản xuất lớn kéo theo nhu cầu vật tư rất lớn, với khoảng 8,65 triệu tấn phân bón và 5.513 tấn thuốc BVTV được sử dụng hằng năm cho các vùng chuyên canh cà phê, rau, hoa, cây ăn trái. Nhiều loại nông sản đang hướng đến những thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Không chỉ là chuyện 1 bao phân, chai thuốc

9 tháng đầu năm 2026, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã tổ chức 24 cuộc kiểm tra tại 145 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và giống cây trồng; lấy 42 mẫu để kiểm tra chất lượng. Kết quả phân tích cho thấy 6/16 mẫu phân bón và 3/24 mẫu thuốc BVTV không đạt yêu cầu chất lượng; 2 mẫu phân bón chưa có kết quả phân tích. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các trường hợp vi phạm và xử phạt tổng cộng 900 triệu đồng.

Các kết quả kiểm nghiệm cho thấy có sản phẩm không đạt ở một hoặc nhiều chỉ tiêu so với mức chất lượng đăng ký. Trong đó, một số mẫu phân bón có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn mức đăng ký; một số mẫu thuốc BVTV có hàm lượng hoạt chất không phù hợp với quy định. Đáng nói, thiệt hại không chỉ nằm ở một vụ sản xuất. Việc sử dụng vật tư không bảo đảm chất lượng, sử dụng không đúng hướng dẫn còn có thể ảnh hưởng đến môi trường, an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết, quản lý vật tư nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất và chất lượng nông sản trên địa bàn. Lâm Đồng có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc BVTV rất cao. Vì vậy, chất lượng vật tư đầu vào không chỉ ảnh hưởng đến người nông dân mà còn tác động đến chất lượng, an toàn của nông sản và uy tín cả vùng sản xuất. Do đó, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh nâng cao trách nhiệm. Đồng thời, hướng dẫn nông dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng đúng quy định. Đây là yêu cầu và định hướng để phát triển nông nghiệp bền vững của Lâm Đồng. Khi sản xuất chuyển dần từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, việc sử dụng vật tư cũng cần thay đổi theo hướng tiết kiệm, chính xác và hiệu quả hơn.