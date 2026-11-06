Siết quản lý thuốc lá giảm nguy cơ giới trẻ tiếp cận sớm
Sau 13 năm thực thi, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và từng bước kiểm soát việc sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị trường, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine thế hệ mới, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-quan-ly-thuoc-la-giam-nguy-co-gioi-tre-tiep-can-som-246261106234037226.htm