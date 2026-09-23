Siết quản lý, tăng chế tài với vi phạm an toàn thực phẩm

Siết quản lý từ sản xuất, kinh doanh đến quảng cáo trên môi trường mạng

Trả lời cử tri TP HCM, Bộ Y tế cho biết, về công tác quản lý Nhà nước, hiện nay, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét và ban hành tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự thảo Luật tập trung rà soát việc phân công quản lý Nhà nước; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Quản lý thực phẩm trên môi trường mạng; hoạt động quảng cáo và các quy định phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về dược, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh họa. Nguồn: Thái Bình

Bộ Y tế cho biết thêm, về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối và nguồn gốc hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm và Nghị định của Chính phủ, trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm được phân công cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và UBND các cấp theo từng nhóm sản phẩm, ngành hàng và địa bàn quản lý.

Trong thời gian qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe được triển khai từ Trung ương đến địa phương, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Thông tin về sản phẩm, cơ sở vi phạm được công khai theo quy định để người dân biết và lựa chọn sản phẩm an toàn.

Bộ Y tế đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và sản phẩm kém chất lượng.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TPtăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối và quảng cáo; Giám sát chất lượng, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Rà soát chế tài, tăng tính răn đe với các hành vi vi phạm

Về xử lý vi phạm và nâng mức chế tài, chế tài xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định từ xử phạt vi phạm hành chính đến xử lý hình sự, theo Bộ Y tế, ngoài hình thức xử phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115 của Chính phủ theo hướng hoàn thiện chế tài xử phạt, tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Đồng thời, dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét và ban hành tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các nội dung phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về kinh phí, trang thiết bị kiểm tra, giám sát và sự tham gia của người dân, việc bố trí kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo phân cấp ngân sách và phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, địa phương.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc tăng cường nguồn lực cho công tác này và sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, cảnh báo và công khai thông tin về sản phẩm, cơ sở vi phạm; Tiếp nhận phản ánh của người dân và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định.