Siết quản lý tài sản công đoàn, ngăn nguy cơ thất thoát, lãng phí

Thực hiện Công văn số 954/TLĐ-CTCĐ ngày 26/10/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp và tăng cường quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát hiện trạng và việc sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Việc cho thuê, liên doanh, liên kết khai thác tài sản công đoàn phải được kiểm soát chặt chẽ, đúng thẩm quyền; các trường hợp sai quy định phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Theo đó, các đơn vị đang quản lý tài sản công đoàn, nhà, đất mang tên tổ chức Công đoàn phải thường xuyên kiểm tra, chủ động báo cáo tình hình quản lý, sử dụng. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, khai thác và bàn giao tài sản cần được kịp thời phản ánh để phối hợp xử lý.

Đáng chú ý, CĐXDVN nghiêm cấm các đơn vị tự ý cho mượn, cho thuê hoặc thực hiện các hình thức khai thác tương tự khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Tài sản công đoàn phải được sử dụng đúng mục đích, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng gây thất thoát, lãng phí.

Đối với các đơn vị được phép khai thác tài sản thông qua hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên danh, liên kết, CĐXDVN yêu cầu rà soát hồ sơ, đề án và hợp đồng đã ký kết, bảo đảm thực hiện đúng nội dung được phê duyệt. Những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Hai doanh nghiệp trực thuộc là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Công đoàn Hàng không và Công ty CP Du lịch và Thương mại Giao thông vận tải (Suntravel) được yêu cầu chủ động rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất và các hợp đồng kinh tế có liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Hai doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với việc rà soát, các đơn vị phải theo dõi, hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi phát sinh từ hoạt động khai thác, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; quản lý và sử dụng nguồn thu đúng quy định, không để ngoài sổ sách hoặc sử dụng sai mục đích.