Trong khi đó, hoạt động kinh doanh rượu không còn thực hiện theo cơ chế cấp phép, từ đó dẫn đến việc thiếu cơ chế thông tin phù hợp gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong công tác nắm bắt đầy đủ chủ thể, địa điểm và tình hình hoạt động kinh doanh trên thị trường, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm. Điều này cho thấy phương thức quản lý quy định tại nghị định hiện hành không còn phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới và cần được thay thế, hoàn thiện.

Để công tác quản lý mặt hàng rượu chặt chẽ hơn nhưng không gây khó khăn cho thương nhân kinh doanh trong lĩnh vực này, Bộ Công thương vừa có đề xuất, cùng nhiều giải pháp gửi tới Chính phủ với mục đích xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh rượu phù hợp với chính sách mới về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp.

Theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, thương nhân nhập khẩu rượu phải thực hiện nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến quy định về cửa khẩu nhập khẩu rượu đối với trường hợp nhập khẩu rượu từ khu chế xuất vào thị trường nội địa.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Công thương đề xuất, loại trừ trường hợp nhập khẩu rượu từ khu chế xuất vào nội địa khỏi phạm vi áp dụng quy định về cửa khẩu nhập khẩu rượu, đồng thời tiếp tục duy trì quy định nhập khẩu rượu qua cửa khẩu quốc tế đối với các trường hợp khác nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của thương nhân trong khu chế xuất tại Việt Nam.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động kinh doanh rượu, quy định việc cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh rượu theo hình thức trực tuyến, từng bước giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ, giấy tờ trong quá trình thực hiện, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát, thực hiện hậu kiểm và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý thông qua công tác kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Mặt khác, tăng cường trách nhiệm của thương nhân trong việc cung cấp thông tin trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh rượu, đồng thời bổ sung chế tài xử lý đối với trường hợp không thực hiện trách nhiệm này.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, thương nhân không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin còn bị áp dụng biện pháp tạm ngừng hoạt động kinh doanh rượu cho đến khi hoàn thành trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định. Quy định này nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của thương nhân, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện cơ chế hậu kiểm.