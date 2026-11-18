Siết quản lý kinh doanh gas trong khu dân cư
Vụ nổ nghi liên quan đến khí gas làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, trưa 13/11, khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương, tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn trong hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas tại khu dân cư. TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhất là những địa điểm nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/siet-quan-ly-kinh-doanh-gas-trong-khu-dan-cu/7660.html