Ảnh minh họa: Nhật Dương.

Ngày 18/11, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc từ ngày 18-24/11/2026, và Sơ kết thực hiện Kế hoạch phòng, chống kháng thuốc trong y tế giai đoạn 2026-2030.

TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC GIA TĂNG

Theo Bộ Y tế, kháng thuốc xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng thay đổi theo thời gian và không còn đáp ứng với thuốc, khiến các bệnh nhiễm trùng thông thường trở nên khó điều trị hơn và làm tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong.

Nhiều yếu tố đã đẩy nhanh mối đe dọa kháng kháng sinh trên toàn thế giới, bao gồm việc sử dụng quá mức và sử dụng sai mục đích ở người, vật nuôi và nông nghiệp, cũng như khả năng tiếp cận kém với nước sạch và vệ sinh. Việt Nam cũng trong bối cảnh toàn cầu về gia tăng kháng thuốc.

Theo WHO, sự gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu gây ra mối đe dọa đáng kể, làm giảm hiệu quả của các loại kháng sinh thông thường chống lại các bệnh nhiễm trùng lan rộng.

Dữ liệu được WHO cập nhật tháng 7/2026 cho thấy, kháng thuốc của vi khuẩn có liên quan đến hơn 4,7 triệu ca tử vong trên toàn cầu trong năm 2021. Ước tính, khoảng 1 trong 6 trường hợp nhiễm khuẩn được xác nhận bằng xét nghiệm trong năm 2023 có tình trạng kháng thuốc kháng sinh.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, tình trạng kháng kháng sinh gia tăng ở hơn 40% các cặp vi khuẩn - kháng sinh được WHO theo dõi; mức tăng trung bình hằng năm ở các cặp này dao động khoảng 5 - 15%.

WHO ghi nhận tỷ lệ kháng thuốc cao nhất tại Khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, nơi khoảng 1 trong 3 trường hợp nhiễm khuẩn được báo cáo có tình trạng kháng thuốc.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, kháng thuốc không đơn thuần là câu chuyện của vi sinh hay dược lâm sàng, mà là vấn đề sống còn đối với chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và an ninh y tế quốc gia.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: PV.

Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực hồi sức tích cực, Thứ trưởng chia sẻ thực tế có những người bệnh vượt qua suy hô hấp, suy tuần hoàn nhờ các kỹ thuật hồi sức hiện đại, nhưng cuối cùng vẫn có thể tử vong do nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn đa kháng, khi các lựa chọn kháng sinh hiệu quả ngày càng thu hẹp.

Theo Thứ trưởng, hệ thống hồi sức có thể được đầu tư hiện đại, thiết bị hỗ trợ sự sống ngày càng tiên tiến, nhưng nếu không còn kháng sinh hiệu quả để kiểm soát nhiễm khuẩn thì thành quả của nhiều tiến bộ y học cũng bị đe dọa. Đằng sau những con số về kháng thuốc là người bệnh, gia đình và những tổn thất mà hệ thống y tế không thể xem nhẹ.

Một vấn đề quan trọng trong điều trị nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn là phải đồng thời bảo đảm sử dụng kháng sinh thích hợp, đủ sớm để cứu sống người bệnh, nhưng cũng tránh sử dụng kháng sinh phổ rộng kéo dài không cần thiết, bởi điều này tạo áp lực chọn lọc và thúc đẩy vi khuẩn kháng thuốc.

SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ TRÁCH NHIỆM

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hiện mạng lưới giám sát quốc gia về kháng thuốc đã mở rộng từ 16 bệnh viện năm 2016 lên 64 bệnh viện vào năm 2026, bao phủ 28/34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, chất lượng xét nghiệm vi sinh và dữ liệu giám sát giữa các tuyến còn chưa đồng đều. Việc kết nối, phân tích dữ liệu liên khoa tại một số cơ sở y tế chưa thật sự chặt chẽ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng giám sát và sử dụng dữ liệu phục vụ điều trị.

Để ứng phó với kháng thuốc, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030. Đây là cam kết của Chính phủ trong phối hợp với WHO và các đối tác, nhằm ứng phó với tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các ngành y tế, nông nghiệp - môi trường và công thương.

Trong lĩnh vực y tế, tiếp nối Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024-2025, Bộ Y tế đã ban hành và đang triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2026 -2030.

Các ưu tiên gồm tăng cường giám sát vi sinh và kháng thuốc; nâng cao năng lực phòng xét nghiệm; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý sử dụng kháng sinh và bảo đảm kê đơn phù hợp hướng dẫn chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, phòng chống kháng thuốc không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, liên ngành và sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi quyết định sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, mỗi hành động phòng ngừa nhiễm khuẩn, và mỗi nỗ lực bảo vệ môi trường, đều góp phần gìn giữ hiệu quả của thuốc kháng vi sinh vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Khởi động tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng thuốc. Ảnh: PV.

Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc năm 2026, Bộ Y tế kêu gọi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đội ngũ nhân viên y tế và toàn thể người dân cùng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thực hiện những hành động thiết thực nhằm ngăn chặn sự xuất hiện và lan rộng của tình trạng kháng thuốc.

Đối với các cơ sở y tế, cần triển khai thực chất chương trình quản lý sử dụng kháng sinh, tăng cường giám sát kê đơn, xét nghiệm vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và đào tạo nhân viên. Mỗi nhân viên y tế cần chỉ định, kê đơn, sử dụng thuốc đúng chỉ định, đúng liều lượng, đường dùng và thời gian điều trị; tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, thực hành vệ sinh tay và tư vấn để người bệnh sử dụng thuốc đúng cách.

Đối với người dân, cần tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng kháng sinh khi chưa có đơn của người có chuyên môn; không dùng lại đơn thuốc cũ, không chia sẻ thuốc cho người khác và không tự ý thay đổi liều hoặc ngừng điều trị.

Ngày 23/5/2026, Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 79 đã thông qua Kế hoạch hành động toàn cầu cập nhật về kháng thuốc kháng vi sinh vật giai đoạn 2026–2036. Kế hoạch do các tổ chức thuộc Nhóm Bốn bên (Quadripartite) phối hợp xây dựng, gồm WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Tổ chức Thú y thế giới (WOAH). Kế hoạch cập nhật cung cấp khuôn khổ Một Sức khỏe để các quốc gia và các ngành phối hợp hành động trong thập kỷ tới. Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ thực hiện cam kết giảm 10% số ca tử vong ở người có liên quan đến kháng thuốc của vi khuẩn vào năm 2030; đồng thời giảm sử dụng thuốc kháng vi sinh vật trong hệ thống nông nghiệp – thực phẩm và giảm ô nhiễm môi trường do vi sinh vật kháng thuốc, tồn dư thuốc kháng vi sinh vật.