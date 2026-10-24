Siết quản lý hoạt động giết mổ động vật

Hoạt động giết mổ động vật theo đúng quy định tại Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm của ông Nguyễn Sỹ Nam tại phường Phổ Yên

Gần 20 năm hoạt động, cơ sở giết mổ gia súc của gia đình ông Lê Văn Ba, ở phường Tích Lương, vẫn duy trì phương thức giết mổ nhỏ lẻ. Nằm xen kẽ trong khu dân cư, cơ sở ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ xung quanh. Gia đình ông Ba cũng mong muốn chuyển đến địa điểm phù hợp để ổn định hoạt động lâu dài, song việc di dời không dễ dàng.

Theo ông Lê Văn Ba, xây dựng cơ sở mới đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cần nguồn kinh phí lớn. Trong khi đó, việc tìm kiếm mặt bằng phù hợp còn khó khăn; nếu chuyển đến cơ sở giết mổ tập trung ở xa, chi phí vận chuyển tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Không riêng gia đình ông Ba, nhiều hộ giết mổ nhỏ lẻ cũng gặp những vướng mắc tương tự. Việc chuyển địa điểm, đầu tư trang thiết bị và thay đổi phương thức hoạt động đòi hỏi nguồn lực đáng kể, trong khi phần lớn các hộ kinh doanh có quy mô hạn chế.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 1.267 hộ, điểm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, chỉ có 9 cơ sở được cơ quan thú y thực hiện kiểm soát giết mổ, gồm 1 cơ sở tập trung và 8 cơ sở nhỏ lẻ. Phần lớn hoạt động giết mổ vẫn diễn ra phân tán, thủ công, gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc kiểm soát nguồn gốc sản phẩm động vật tại các chợ cũng còn hạn chế. Qua rà soát, chỉ khoảng 20 chợ có hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật mang dấu kiểm soát giết mổ; số quầy kinh doanh đáp ứng yêu cầu chưa nhiều...

Viên chức Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên đóng dấu kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Trước thực trạng trên, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 5819/UBND-CNN&XD ngày 25/5/2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung; đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm động vật tại các chợ, siêu thị, bếp ăn trường học, khu công nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và chấm dứt hoạt động giết mổ không đúng quy định trước ngày 30/12/2026.

Bà Đinh Thị Hồng Chiêm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, cho biết ngành chuyên môn đang phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về giết mổ, kiểm soát nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp giết mổ tại địa điểm không được phép, kinh doanh sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.