Đối với lực lượng Quản lý thị trường, Sở Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu thông hóa chất trên thị trường, đặc biệt tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh hóa chất, vật tư ở xã Tà Năng, xã Tà Đùng và những địa bàn lân cận

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động hóa chất có nguy cơ bị lợi dụng để tuyển, tách khoáng sản kim loại trái phép.

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 20284/UBND-XDCT ngày 17/11/2026 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khoáng sản kim loại trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 354 vụ với 361 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, đã khởi tố 2 vụ với 15 bị can về tội sử dụng trái phép chất độc để tuyển, tách kim loại từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Đáng chú ý, tại xã Tà Năng và xã Tà Đùng ghi nhận hơn 240 hầm, hố có dấu hiệu khai thác khoáng sản kim loại trái phép. Thực trạng này cho thấy nguy cơ hóa chất bị thất thoát khỏi chuỗi sản xuất, kinh doanh hợp pháp để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, an toàn cộng đồng và môi trường.

Trước tình hình trên, Sở Công Thương yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, vận động người dân không mua bán, vận chuyển, cất giữ và sử dụng hóa chất trái phép để tuyển, tách khoáng sản.

UBND cấp xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh được đề nghị rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh, tồn trữ, sử dụng hóa chất trên địa bàn. Thông tin rà soát phải thể hiện rõ tên, địa chỉ, loại hóa chất và quy mô hoạt động, gửi về Sở Công Thương để phục vụ công tác quản lý.

Các địa phương cũng cần kịp thời phát hiện, thông tin cho cơ quan Công an và Sở Công Thương những trường hợp có dấu hiệu mua bán, vận chuyển, tồn trữ hoặc sử dụng hóa chất trái phép; phối hợp kiểm tra, xử lý khi có yêu cầu.

Đối với lực lượng Quản lý thị trường, Sở Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, lưu thông hóa chất trên thị trường, đặc biệt tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh hóa chất, vật tư ở xã Tà Năng, xã Tà Đùng và những địa bàn lân cận. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và điều kiện kinh doanh; các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Một trong những nội dung trọng tâm là siết chặt trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất. Các đơn vị phải rà soát toàn bộ hóa chất đang sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, đối chiếu với danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các hợp chất xyanua như natri xyanua, kali xyanua, thủy ngân và các hợp chất thủy ngân, các loại axit mạnh do có nguy cơ bị lợi dụng trong hoạt động tuyển, tách kim loại.

Các cơ sở chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, có giấy chứng nhận hoặc giấy phép theo quy định. Việc bán hóa chất phải được thực hiện đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, kinh doanh hợp pháp. Trước khi giao hàng, đơn vị bán phải xác định rõ thông tin bên mua, mục đích sử dụng và địa điểm giao nhận.

Đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, cơ sở kinh doanh phải lập phiếu kiểm soát mua, bán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giao hàng theo quy định. Đồng thời, cần từ chối giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, Sở Công Thương khi phát hiện dấu hiệu bất thường như mua số lượng lớn hoặc nhiều lần không tương xứng với quy mô hoạt động; không chứng minh được mục đích sử dụng; yêu cầu giao hàng tại khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép hoặc thanh toán bằng tiền mặt không có hóa đơn, chứng từ.

Công tác quản lý kho chứa cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm. Hóa chất phải được phân khu, sắp xếp theo tính chất; có sổ theo dõi nhập, xuất, tồn kho, định kỳ kiểm kê và đối chiếu số liệu. Các đơn vị kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải xây dựng, thực hiện phương án phòng, chống thất thoát. Khi phát hiện mất mát, thất thoát hóa chất, phải báo cáo ngay cơ quan Công an và Sở Công Thương.

Đối với tổ chức, cá nhân tồn trữ, sử dụng hóa chất, Sở Công Thương yêu cầu chỉ mua từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh hợp pháp hoặc nhập khẩu theo giấy phép được cấp; sử dụng đúng chủng loại, khối lượng, mục đích và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Không được cho mượn, chuyển nhượng hoặc bán lại hóa chất cho tổ chức, cá nhân khác khi không có giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh theo quy định.

Các đơn vị sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt còn phải công bố loại hóa chất và mục đích sử dụng trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất trước 30 ngày kể từ ngày sử dụng lần đầu hoặc khi thay đổi mục đích sử dụng. Việc theo dõi khối lượng nhập, sử dụng, tồn kho và bảo quản hóa chất tại khu vực riêng, có người quản lý, kiểm soát ra vào cũng phải được thực hiện chặt chẽ.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân tồn trữ hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; tổ chức diễn tập, trang bị phương tiện ứng phó phù hợp. Khi xảy ra sự cố, phải triển khai ngay biện pháp ứng phó và thông báo cho UBND cấp xã nơi xảy ra sự cố, cơ quan Công an và Sở Công Thương.

Việc tăng cường kiểm soát hoạt động hóa chất được kỳ vọng góp phần ngăn chặn nguồn cung hóa chất phục vụ khai thác khoáng sản trái phép, hạn chế nguy cơ thất thoát hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe người dân và môi trường. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.