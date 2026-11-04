Siết quản lý giao dịch trên sàn TMĐT mùa mua sắm cuối năm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 412/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026 (TECHFEST Việt Nam 2026). Thông qua sự kiện, thành phố Hà Nội kỳ vọng đưa các chính sách và nguồn lực mới vào thực tiễn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, quảng bá hình ảnh Hà Nội là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.