Siết quản lý giao dịch trên sàn TMĐT mùa mua sắm cuối năm
Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng vọt, đặc biệt là mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Để ngăn chặn gian thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp cùng các nền tảng kỹ thuật số tăng cường rà soát, ứng dụng công nghệ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiệm các vi phạm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/siet-quan-ly-giao-dich-tren-san-tmdt-mua-mua-sam-cuoi-nam/7544.html