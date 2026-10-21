Siết quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, ngăn mua bán lòng vòng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế quản lý thuốc, thiết bị y tế và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Tăng cường quản lý giá thuốc, thiết bị y tế

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật gồm 8 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung: phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường quản lý thuốc, thiết bị y tế.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa ngành y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình các dự án Luật trên. Ảnh: Media Quốc hội

Các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế sẽ thực hiện công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi và kê khai giá trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế. Dự thảo cũng quy định việc cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh, đồng thời không yêu cầu kê khai lại nếu giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định. Những giải pháp này hướng tới tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng và hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng nhằm nâng giá thiết bị y tế.

Đối với Luật Dược, dự thảo hướng tới đơn giản hóa điều kiện cấp phép lưu hành thuốc tại Việt Nam, cắt giảm giấy tờ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc. Các quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá và liên thông, chia sẻ dữ liệu cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giá thuốc.

Dự án luật bổ sung nhiều giải pháp minh bạch giá thuốc, thiết bị y tế. Ảnh: Media Quốc hội

Với Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các nội dung sửa đổi tập trung xử lý những vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm thống nhất với các luật liên quan.

Đề nghị làm rõ cơ chế bảo vệ người bệnh, kiểm soát giá

Thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành nhiều nội dung, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban cơ bản tán thành việc sửa đổi quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm áp dụng thống nhất giá theo các cấp chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Về quản lý thiết bị y tế, Ủy ban đề nghị quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng phải gắn với yêu cầu truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Việc công khai, khai thác dữ liệu cần được thiết kế phù hợp, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh. Biên độ giá cần linh hoạt theo từng nhóm, chủng loại thiết bị; trách nhiệm cập nhật giá phải hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát để tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan; bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế.

ĐBQH tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với Luật Dược, Ủy ban đề nghị có giải pháp kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục được đề nghị xác nhận tại địa phương khác; đồng thời làm rõ mục tiêu, tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về dược, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, nhất là dữ liệu về giá.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tên gọi các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các nội dung liên quan đến quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi. Ủy ban cũng lưu ý cần làm rõ một số nội dung mới được bổ sung vào dự thảo nhưng chưa được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, bảo đảm đủ cơ sở đánh giá trước khi xem xét, quyết định.