Siết quản lý giá thuốc, ngăn chặn tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế

Quốc hội Khóa XVI

Công khai giá, minh bạch chuỗi cung ứng thiết bị y tế

Ngày 21/10, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Dự thảo Luật gồm 8 điều, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Các nội dung sửa đổi cũng hướng tới tăng cường phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật (ảnh QH).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hướng tới kiểm soát giá và hạn chế tình trạng mua bán qua nhiều khâu trung gian để đẩy giá lên cao.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, dự thảo bổ sung các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; đồng thời từng bước công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế; áp dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng thiết bị y tế.

Theo đó, giá niêm yết và những thay đổi về giá phải được công khai, cập nhật trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế. Các cơ sở kinh doanh cũng thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh trên hệ thống này. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, cơ sở kinh doanh không phải kê khai lại giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp (ảnh QH).

Đối với lĩnh vực dược, dự thảo đề xuất đơn giản hóa điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; cắt giảm thủ tục đối với giấy tờ có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời đơn giản hóa thủ tục công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định mức giá này và tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý giá thuốc. Việc xác nhận nội dung quảng cáo thuốc được đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền.

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế

Bên cạnh quản lý giá thuốc và thiết bị y tế, dự thảo tập trung rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp hoặc chồng chéo.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các quy định được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm những điều kiện đầu tư, kinh doanh chồng chéo liên quan đến các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thủ tục lập hồ sơ phương án giá.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Với Luật Trẻ em, dự thảo đề xuất bãi bỏ các quy định liên quan đến ngành, nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc trẻ em để phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025; đồng thời điều chỉnh một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Giáo dục và Luật Tố tụng hình sự.

Đối với Luật Người khuyết tật, các sửa đổi hướng tới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời bảo đảm thống nhất với Luật Việc làm, Luật Dạy nghề và Luật Chuyển đổi số.

Dự thảo cũng điều chỉnh quy định của Luật Người cao tuổi, chuyển cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về người cao tuổi từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với Luật Bảo hiểm y tế, các nội dung sửa đổi nhằm đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thống nhất với những điều chỉnh về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi đồng bộ 6 luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, hướng tới đặt sức khỏe Nhân dân làm trung tâm.