Siết quản lý Flycam, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ trên không

Tiện ích công nghệ đi cùng yêu cầu quản lý chặt chẽ

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, các thiết bị bay không người lái ngày càng được sử dụng phổ biến trong đời sống. Từ ghi hình đám cưới, sự kiện, công trình xây dựng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp, phun thuốc bảo vệ thực vật…, UAV/Flycam đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Thiết bị bay không người lái Flycam đang được nhiều người sử dụng

Tuy nhiên, sự phổ biến của thiết bị này cũng kéo theo những yêu cầu mới trong công tác quản lý. Việc tự ý điều khiển Flycam không đúng quy định, hoạt động tại khu vực hạn chế, khu vực cấm bay hoặc vi phạm hành lang an toàn lưới điện có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, người sử dụng có thể chưa nhận thức đầy đủ về các quy định liên quan đến hoạt động bay, dẫn đến vi phạm ngoài ý muốn. Vì vậy, việc tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa các nguy cơ phát sinh.

Rà soát toàn diện, quản lý từ sớm, từ xa

Trước yêu cầu thực tế, Công an xã Yên Định (Thanh Hóa) đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý đối với thiết bị bay không người lái trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát từ sớm

Lực lượng Công an xã tiến hành rà soát 100% tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh sử dụng UAV/Flycam, qua đó nắm chắc tình hình, xác định các trường hợp đang sử dụng thiết bị và chủ động tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng ở công tác rà soát, Công an xã Yên Định trực tiếp tuyên truyền để người dân nhận thức rõ những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình sử dụng Flycam, nhất là khi thiết bị hoạt động gần khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn.

Các chủ thiết bị được hướng dẫn những quy định cần thiết và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động bay, không tự ý điều khiển thiết bị tại những khu vực không được phép.

Tuyên truyền cho người sử dụng các quy chuẩn an toàn, khu vực cấm

Công tác tuyên truyền, ký cam kết được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Bởi trên thực tế, không phải mọi trường hợp sử dụng Flycam đều nhằm mục đích vi phạm. Phần lớn thiết bị được sử dụng để phục vụ nhu cầu dân sinh, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động hợp pháp. Do đó, việc phổ biến đầy đủ quy định, giúp người dân biết được phép bay ở đâu, khi nào cần thực hiện thủ tục và những khu vực nào phải đặc biệt lưu ý sẽ góp phần hạn chế các vi phạm do thiếu thông tin.

Qua đó, mỗi chủ sở hữu, người điều khiển UAV/Flycam có thể chủ động kiểm tra các điều kiện cần thiết trước khi đưa thiết bị vào hoạt động, tránh để những tiện ích của công nghệ trở thành nguyên nhân gây mất an toàn.

Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn vi phạm

Cùng với tuyên truyền, Công an xã Yên Định tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái có dấu hiệu vi phạm.

Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quy định, lực lượng chức năng sẽ tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đây cũng là cách tiếp cận nhằm chuyển từ việc xử lý khi vi phạm đã xảy ra sang chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngay từ cơ sở, nhất là đối với những địa bàn, khu vực có yêu cầu cao về an toàn hàng không và an ninh, trật tự.

Trước đó, Công an xã Sao Vàng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực xung quanh Cảng hàng không Thọ Xuân. Hoạt động này nhằm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động hàng không và hạn chế những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Thực tế cho thấy, khi UAV/Flycam ngày càng phổ biến, công tác quản lý loại phương tiện này không còn là vấn đề riêng của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp, ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng.

Mỗi người sử dụng thiết bị bay không người lái cần chủ động tìm hiểu quy định, thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và tuân thủ nghiêm khu vực, thời gian được phép hoạt động. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Quản lý chặt chẽ nhưng tạo điều kiện cho việc sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng quy định sẽ góp phần phát huy hiệu quả của UAV/Flycam trong đời sống, đồng thời bảo đảm an toàn hàng không, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.