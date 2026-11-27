Ảnh minh họa: AI

Siết điều kiện hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội

Có hiệu lực từ ngày 7/12/2026, Nghị định 395/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội. Văn bản áp dụng đối với cả cơ sở công lập và ngoài công lập, thực hiện chăm sóc người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và các nhóm cần được trợ giúp.

Nghị định đặt ra yêu cầu cụ thể về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chăm sóc. Đối với cơ sở bảo trợ xã hội có quy mô từ 10 đối tượng trở lên, diện tích phòng ở bình quân tối thiểu là 6m²/người; trường hợp đối tượng phải được chăm sóc 24/24 giờ, diện tích tối thiểu là 8m²/người.

Định mức nhân viên chăm sóc trẻ cũng được quy định theo độ tuổi và tình trạng của trẻ. Một nhân viên phụ trách một trẻ dưới 18 tháng tuổi; tối đa 6 trẻ bình thường từ 18 tháng đến dưới 6 tuổi hoặc 10 trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi. Với trẻ khuyết tật, mắc bệnh tâm thần hoặc nhiễm HIV/AIDS, số lượng trẻ do một nhân viên phụ trách thấp hơn.

Ảnh minh họa: AI

Đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người đứng đầu phải thông báo hoạt động bằng văn bản đến UBND cấp xã trước ít nhất 5 ngày làm việc. UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra thông tin, đăng tải công khai hoạt động của cơ sở và thực hiện kiểm tra theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở có thể bị tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động nếu không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tiếp nhận vượt quy mô hoặc để xảy ra hành vi bạo lực, ngược đãi, xâm hại, bỏ mặc, cưỡng bức, bóc lột người được chăm sóc.

Nếu hết thời hạn tạm dừng mà cơ sở không khắc phục hoặc tiếp tục không đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định chấm dứt hoạt động. Việc này phải đi kèm phương án bảo đảm quyền lợi, bố trí nơi tiếp nhận và tiếp tục chăm sóc những người đang được nuôi dưỡng.

Tăng trợ cấp cho thanh niên xung phong cô đơn, không nơi nương tựa

Từ ngày 1/12/2026, Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Theo quy định mới, thanh niên xung phong không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP. Như vậy, khoản trợ cấp hằng tháng đối với nhóm thanh niên xung phong đủ điều kiện tương ứng 1,08 triệu đồng theo mức chuẩn chung.

Địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội bảo đảm có thể quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn mức chung theo quy định. Vì vậy, mức hưởng thực tế tại một số địa phương có thể cao hơn.

Điều chỉnh quy định đánh giá học sinh

Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, sửa đổi, bổ sung quy định đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT.

Một điểm mới là học bạ số được xác định là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Nhận xét, kết quả học tập và thành tích khen thưởng trong năm học được cập nhật vào học bạ số; giáo viên môn học và giáo viên chủ nhiệm thực hiện ký số xác nhận theo trách nhiệm được phân công.

Ở cấp THCS và THPT, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm. Bài làm, kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu bảo đảm yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật và lưu trữ.

Thông tư cũng quy định rõ hơn việc bảo đảm quyền lợi của học sinh khuyết tật. Việc đánh giá căn cứ vào sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với các học sinh khác. Trường hợp không thể tham gia kiểm tra trên máy tính kể cả khi đã được điều chỉnh phù hợp, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, học sinh có kết quả rèn luyện cả năm ở mức Chưa đạt nhưng sau thời gian rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được đánh giá từ mức Đạt trở lên sẽ thuộc diện được đánh giá lại kết quả học tập. Kết quả đánh giá lại được dùng thay thế kết quả cả năm để xét lên lớp.

Nhiều quy định mới về tài chính, lao động và công nghệ

Từ ngày 1/12/2026, Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực. Một nội dung đáng chú ý là làm rõ khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi, bổ sung quy định giám sát dịch vụ tài sản mã hóa và kiểm soát các giao dịch đáng ngờ.

Cùng ngày, Nghị định 386/2026/NĐ-CP quy định cơ chế phát triển hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia và hoạt động tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng bắt đầu được áp dụng.

Từ ngày 5/12/2026, Nghị định 393/2026/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 391/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi có thưởng cùng có hiệu lực.

Đáng chú ý, Nghị định 401/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 22/12/2026. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Trong đó, hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sức khỏe, tính mạng con người bị phạt từ 170 triệu đến 200 triệu đồng đối với tổ chức; cá nhân vi phạm chịu mức phạt bằng một nửa.

Phân định thẩm quyền quản lý an toàn đập, hồ chứa

Từ ngày 12/12/2026, Nghị định 396/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có hiệu lực.

Đến ngày 20/12/2026, Nghị định 402/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước bắt đầu được áp dụng. Điểm đáng chú ý là phân định thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó thiên tai đối với công trình và vùng hạ du đập theo phạm vi địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt phương án đối với công trình và vùng hạ du đập nằm trên địa bàn một xã. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án đối với công trình, vùng hạ du đập nằm trên địa bàn từ 2 xã trở lên trong tỉnh.

Ngoài những văn bản trên, Nghị định 356/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và một phần 6 nghị định của Chính phủ. Nghị định 394/2026/NĐ-CP về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số có hiệu lực từ ngày 8/12; Nghị định 407/2026/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hiệu lực từ ngày 28/12; Nghị định 410/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về hoạt động mỹ thuật có hiệu lực từ ngày 31/12/2026.