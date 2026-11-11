Siết quản lý cơ sở sản xuất trong khu dân cư

Cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường sống của người dân. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Bức xúc vì ô nhiễm và mất an toàn

Tại tổ 4, thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà), người dân phản ánh một xưởng gỗ hoạt động trong khu dân cư thường xuyên phun sơn PU, phát sinh mùi hóa chất khó chịu.

Không chỉ lo ngại về tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, người dân còn bức xúc vì tường rào bao quanh xưởng, được xây bằng gạch và kính, đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập ra đường.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Đức Trí cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã mời chủ cơ sở đến làm việc, yêu cầu chấm dứt hoạt động và di dời cơ sở ra khỏi khu dân cư.

Đối với tình trạng tường rào xuống cấp, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và có giải pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Người dân phản ánh một xưởng gỗ hoạt động trong khu dân cư tại xã Bà Nà. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Không riêng xã Bà Nà, tình trạng này cũng tái diễn ở một số địa phương khác. Tại Hòa Xuân, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồ Thị Cẩm Nhung cho hay, địa phương đang rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhà xưởng hoạt động xen kẽ trong khu dân cư.

Đối với những cơ sở phát sinh tiếng ồn, khói bụi hoặc chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường sống, phường sẽ vận động chủ cơ sở chủ động di dời đến các khu, cụm công nghiệp có quy hoạch phù hợp.

Lộ trình di dời đồng bộ

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ công tác rà soát, quản lý và xây dựng lộ trình di dời.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Xuân Tý cho biết, căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, ngày 7/10/2026, Sở ban hành Công văn số 14184/SNNMT-CCMT hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tiếp đó, ngày 12/10/2026, UBND thành phố ban hành Công văn số 10388/UBND-ĐTĐT chỉ đạo Sở Công Thương cùng UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm công tác rà soát, thống kê các cơ sở cơ khí, gia công mộc, phun sơn không đáp ứng yêu cầu môi trường hoặc có nhu cầu di dời.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Về giải pháp lâu dài, căn cứ Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 6/2/2024, Sở Công Thương sẽ chủ trì xây dựng lộ trình di dời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu vào các khu, cụm công nghiệp.

Dựa trên kết quả rà soát của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của từng cơ sở để đề xuất UBND thành phố triển khai lộ trình chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời dứt điểm.