Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa tội phạm

Chủ động nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn

Khoảng 11h ngày 6/10/2026, trong quá trình kiểm tra đột xuất một cơ sở karaoke trên đường Dã Tượng, phường Quảng Phú, tổ công tác phát hiện các vi phạm liên quan đến cư trú, sử dụng lao động chưa thành niên và dấu hiệu xâm hại tình dục nhân viên là trẻ em. Sau khi xác minh, củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã chuyển vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền. Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Kiểm tra đột xuất một cơ sở karaoke trên đường Dã Tượng, phường Quảng Phú, Công an phát hiện các vi phạm liên quan đến cư trú, sử dụng lao động chưa thành niên và dấu hiệu xâm hại tình dục nhân viên là trẻ em.

Đây là một trong những vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm tra các cơ sở karaoke tại phường Đông Tiến và phường Quảng Phú từ ngày 3/10 đến 7/10/2026. Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến mua bán người dưới 16 tuổi và giam giữ người trái pháp luật.

Từ những vụ việc cụ thể, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ngày càng rõ ràng: Phải nắm chắc tình hình hoạt động của từng cơ sở, nhận diện kịp thời những biểu hiện biến tướng, gắn kiểm tra hành chính với phát hiện, ngăn chặn tội phạm, không để các loại hình kinh doanh dịch vụ trở thành địa điểm phát sinh hoặc che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Thanh Hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, cầm đồ và nhiều loại hình dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, có những địa điểm hoạt động trá hình, núp bóng ngành nghề hợp pháp để che giấu vi phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý, phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin, điều chỉnh việc phân công, phân cấp quản lý, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cán bộ phụ trách. Công tác quản lý phải bảo đảm tính liên tục, thống nhất, không để bỏ sót địa bàn, cơ sở hoặc phát sinh khoảng trống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai tổng rà soát, kiểm tra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và những loại hình kinh doanh tiềm ẩn phức tạp. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được giao làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, đồng thời trực tiếp rà soát các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Công an các xã, phường đối chiếu, cập nhật thông tin, đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.

Trọng tâm là các cơ sở đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng có dấu hiệu tiếp tục hoạt động. Những địa điểm có biểu hiện trá hình, lách luật, núp bóng ngành nghề khác cũng được rà soát, phân loại để có biện pháp quản lý phù hợp.

Đối với các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar, lực lượng chức năng chú trọng phát hiện nguy cơ liên quan đến ma túy, gây rối, cố ý gây thương tích. Tại các cơ sở lưu trú, xoa bóp, công tác kiểm tra tập trung nhận diện dấu hiệu hoạt động mại dâm và những hành vi vi phạm khác. Các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính được chú trọng kiểm soát nguy cơ liên quan đến “tín dụng đen”, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; trong khi đó, các điểm kinh doanh internet, trò chơi điện tử, bi-a cũng cần được rà soát nhằm phát hiện hoạt động đánh bạc trá hình.

Kiểm tra ra hàng loạt vi phạm

Trong 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 2.192 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phát hiện 497 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 3,3 tỷ đồng; phát hiện, khởi tố 15 vụ với 44 đối tượng. So với cả năm 2025, số trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện, xử lý tăng 247 trường hợp, số tiền xử phạt tăng hơn 1,4 tỷ đồng.

Kết quả trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc phát hiện sai phạm về thủ tục, giấy phép hay điều kiện kinh doanh mà còn phải đi sâu xác minh hoạt động thực tế, kịp thời nhận diện dấu hiệu tội phạm ẩn sau những vi phạm về cư trú, sử dụng lao động và quản lý nhân viên.

Trong 9 tháng năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 2.192 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phát hiện 497 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Với vai trò chủ trì, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức kiểm tra đột xuất những cơ sở phức tạp về an ninh, trật tự; xác minh các dấu hiệu nghi vấn, củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định. Qua đó, công tác kiểm tra hành chính từng bước phát huy hiệu quả trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Thực tiễn từ các vụ việc tại những cơ sở karaoke ở phường Đông Tiến và phường Quảng Phú cho thấy, những bất thường trong quản lý cư trú, sử dụng lao động, nhất là lao động chưa thành niên, cần được kiểm tra, xác minh đến cùng. Khi phát hiện dấu hiệu xâm hại, bóc lột hoặc cưỡng ép người chưa thành niên, lực lượng chức năng phải kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, duy trì nắm tình hình thường xuyên và tập trung vào những cơ sở có nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường cập nhật thông tin, rà soát địa bàn, xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với từng cơ sở.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Công an chú trọng hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh và nhân viên. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Phát huy vai trò của Công an cơ sở trong nắm tình hình, tiếp nhận thông tin từ người dân, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, trách nhiệm của chủ cơ sở và sự tham gia của người dân sẽ góp phần tạo nên thế trận phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn dân cư.

Siết chặt quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải bắt đầu từ việc nắm chắc từng cơ sở, kiểm tra thực chất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.