Siết quản lý chất lượng mỹ phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 22/10, tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Tổ soạn thảo nhằm đánh giá tiến độ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm.

Dự thảo Thông tư gồm 4 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành (CFS), Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, dự thảo điều chỉnh kỹ thuật trình bày, bãi bỏ dẫn chiếu đến Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và cập nhật các nội dung về phân cấp thủ tục hành chính.

Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 1/1/2028, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, đồng thời có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận do đơn vị mình cấp.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với hoạt động đánh giá việc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm ASEAN (CGMP-ASEAN), thẩm quyền được phân cấp cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh đối với hồ sơ nộp từ ngày 1/1/2029. Việc điều chỉnh thẩm quyền kéo theo yêu cầu sửa đổi các biểu mẫu, quy trình và điều khoản chuyển tiếp tương ứng.

Dự thảo cũng làm rõ quy định không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hồ sơ đã nộp của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo các trường hợp được quy định.

Dự thảo bổ sung quy định xử lý đối với sản phẩm mỹ phẩm có nguyên liệu đầu vào chứa chất bảo quản, chất chống oxy hóa, chất ổn định nhằm bảo quản nguyên liệu hoặc có hàm lượng vết của một số chất thuộc Phụ lục II do nguyên nhân kỹ thuật không thể tránh khỏi. Việc điều chỉnh nhằm tránh thu hồi sản phẩm trong những trường hợp nêu trên, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý chất lượng và an toàn mỹ phẩm.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý nhằm bảo đảm dự thảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Dược. Những nội dung liên quan đến Giấy ủy quyền, thủ tục hồ sơ, phân cấp thẩm quyền và quy định chuyển tiếp tiếp tục được rà soát để hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định việc sửa đổi Thông tư số 06/2011/TT-BYT nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường mỹ phẩm.

Việc hoàn thiện quy định mới cũng hướng tới tăng cường kiểm soát chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Lãnh đạo Bộ Y tế giao Cục Quản lý Dược tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát nội dung phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, danh mục, phụ lục và điều khoản chuyển tiếp.

"Việc tổng hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo phải bảo đảm đúng tiến độ, trình lãnh đạo Bộ thẩm định, xem xét, ban hành, góp phần xây dựng thị trường mỹ phẩm an toàn, minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu.