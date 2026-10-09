Siết quản lý bán trú ngoài nhà trường

Công an phường Liên Chiểu kiểm tra, nhắc nhở cơ sở nhận học sinh ăn, nghỉ bán trú thực hiện đúng quy định. Ảnh: ĐVCC

Tăng cường kiểm tra

Ghi nhận thực tế tại phường Hải Vân, tình trạng các hộ dân nhận học sinh ăn, nghỉ bán trú bên ngoài trường học diễn ra khá nhiều.

Trước cổng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương có khoảng 3 hộ dân tổ chức bán trú cho học sinh. Theo cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, toàn trường có 1.889 học sinh, gồm 1.565 học sinh tại trường chính và 324 học sinh tại phân hiệu. Trường chính có 792 học sinh ăn bán trú, phân hiệu có 252 học sinh.

Theo cô Ngọc, trước tình trạng một số hộ dân nhận học sinh tổ chức bán trú ngoài trường, Ban giám hiệu sẽ báo cáo lãnh đạo địa phương xử lý, đồng thời tuyên truyền để phụ huynh nắm rõ và lựa chọn hình thức chăm sóc, bán trú bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ông Nguyễn Bá Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hải Vân cho biết, các hộ dân tự tổ chức nấu ăn, nhận học sinh ăn, nghỉ bán trú khi chưa được cấp phép là không đúng quy định. Thời gian đến, phòng sẽ phối hợp Công an phường, Trạm y tế và các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các cơ sở, nếu vi phạm sẽ yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Tại phường Liên Chiểu, tình trạng tổ chức bán trú cho học sinh ngoài nhà trường diễn ra khá nhiều.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu cho biết, thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 về kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động bán trú, trông giữ trẻ, dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn phường năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ bán trú cho học sinh tiểu học.

Qua kiểm tra, đoàn lập biên bản và yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động kinh doanh trái quy định. UBND phường đồng thời nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở ký cam kết chấm dứt hoạt động nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Cô Cao Thị Liêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Thanh Khê) cho biết, trường hiện có 78 lớp với 2.482 học sinh, trong đó 2.048 học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường.

Đối với những học sinh bán trú ngoài trường, Ban giám hiệu chủ động nắm tình hình, phối hợp với phụ huynh và chính quyền địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý đối với những cơ sở hoạt động tự phát, không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Một số hộ dân gần Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hải Vân) tổ chức bán trú cho học sinh. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ở phường Điện Bàn, thời gian qua, địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở tổ chức ăn, nghỉ cho học sinh ngoài nhà trường và chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Theo ông Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội cho biết, nếu phát hiện cơ sở hoạt động không bảo đảm quy định, địa phương sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

“Phòng Văn hóa - Xã hội phường sẽ phối hợp ngành giáo dục, y tế, công an và chính quyền cơ sở kiểm tra đồng bộ các điều kiện liên quan đến an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất và nhân lực chăm sóc học sinh”, ông Bình nói.

Bảo đảm các quy định

Trước thực trạng các hộ dân tổ chức bán trú ngoài nhà trường, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, hoạt động nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4741/SGDĐT-GDTH ngày 10/9/2026 hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh, các khoản thu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố về danh mục và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Bữa ăn bán trú góp phần bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe và điều kiện học tập của học sinh trong ngày. Ảnh: Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Sở cũng yêu cầu các trường duy trì bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng dinh dưỡng bữa ăn, sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” nhằm xây dựng bữa ăn đa dạng thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng cho học sinh.

Các trường phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát của lãnh đạo nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đối với quy trình chế biến, bảo quản và phân chia suất ăn.

Đối với những trường có nhiều phân hiệu, điểm trường, việc phân công nhân lực quản lý, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện cụ thể, thường xuyên.

Thực đơn hằng ngày, hằng tuần, tình hình thu - chi tài chính, khẩu phần ăn và đơn vị cung ứng thực phẩm cần được công khai theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Việc siết quản lý, phân định rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra các điểm bán trú ngoài nhà trường là cần thiết, qua đó tạo môi trường chăm sóc, ăn nghỉ an toàn cho học sinh và giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con.