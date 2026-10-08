Siết quản lý an toàn suất ăn bán trú, phụ huynh cùng tham gia giám sát

Một suất ăn bán trú của học sinh ở TPHCM.

An toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề được xã hội cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm, nhất là khi chất lượng các suất ăn bán trú vào dịp đầu năm học thường xuyên được mang ra thảo luận.

Nhằm bám sát và triển khai hiệu quả việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, bảo đảm an toàn bữa ăn nội trú và bán trú, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tập trung triển khai hàng loạt giải pháp. Trọng tâm của chiến lược này là thiết lập quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt từ nguồn cung cấp thực phẩm, khâu giao nhận, quá trình bảo quản, chế biến cho đến khi cung cấp từng suất ăn hoàn chỉnh cho học sinh.

Kiểm soát nghiêm ngặt toàn chuỗi suất ăn bán trú và nước uống

Thời gian qua, với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã ban hành các kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn. Định hướng đưa ra là tiến hành đánh giá thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học và đơn vị cung cấp suất ăn.

Ngành chức năng cũng định hướng từng bước số hóa, công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc để thuận tiện cho việc tra cứu. Việc kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường triệt để thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hằng tháng cũng như kiểm tra đột xuất đối với hệ thống bếp ăn, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm. Toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn đều nằm trong hệ thống hướng dẫn kiểm soát.

An toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề được xã hội cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Nhằm đảm bảo tính thực thi nghiêm ngặt, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang triển khai song song các kế hoạch kiểm tra chuyên đề quy mô lớn đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh bảo đảm an toàn và các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng suất ăn.

UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn đã được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách chi tiết toàn bộ các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, đơn vị tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin. Các cơ sở này phải điền phiếu khảo sát, cung cấp thông tin toàn diện phục vụ công tác quản lý và đánh giá năng lực.

Sở cũng trực tiếp tổ chức các buổi làm việc, hướng dẫn chuyên môn cho khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên toàn thành phố. Cùng với đó, công tác đào tạo được đẩy mạnh khi Sở tổ chức 9 lớp tập huấn cho 5.116 người. Trong số này có 2 lớp trực tuyến hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 1.884 cán bộ tuyến cơ sở, nhân viên y tế và 7 lớp trực tiếp cho 3.232 Hiệu trưởng, nhân viên y tế trường học.

Sắp tới, Thành phố chuẩn bị tổ chức diễn tập ứng phó ngộ độc thực phẩm quy mô lớn từ 30 người mắc trở lên nhằm kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh mảng suất ăn, nguồn nước uống sinh hoạt tại trường học cũng được siết chặt. Theo quy định của Bộ Y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Tùy thuộc vào việc trường học tự đóng vai trò là đơn vị cấp nước hay đơn vị sử dụng nước có bể chứa, cơ sở giáo dục sẽ phải thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch định kỳ theo quy định. Trên địa bàn thành phố hiện nay, Sở Y tế là đơn vị chủ trì công tác giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Tăng cường vai trò phụ huynh và siết chặt thực phẩm quanh trường

Để minh bạch hóa chất lượng, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khuyến khích các cơ sở giáo dục phải tạo điều kiện thuận lợi và thiết lập cơ chế cụ thể nhằm đưa Ban đại diện cha mẹ học sinh vào quá trình giám sát bữa ăn học đường.

Cụ thể, phụ huynh có thể cùng nhà trường giám sát nguồn thực phẩm đầu vào, tham gia kiểm chứng, theo dõi quá trình chia suất ăn và đánh giá trực tiếp chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh. Nếu nhà trường có đủ điều kiện, phụ huynh được khuyến khích tiến hành test nhanh đối với các nhóm nguyên liệu rủi ro cao và kiểm tra tận nơi khu vực chế biến thực phẩm. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, phụ huynh có thể nhanh chóng phản ánh đến nhà trường hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Ngoài phạm vi bếp ăn trong trường, hệ thống thức ăn đường phố quanh cổng trường học cũng là một mối lo ngại lớn. Nhằm chấn chỉnh tình trạng hàng quán vỉa hè bày bán thức ăn không che đậy, Sở An toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch chuyên đề về kinh doanh thức ăn đường phố. Chính quyền 168 phường, xã, đặc khu có trách nhiệm lập danh sách xe đẩy, hàng quán vỉa hè, đồng thời tập trung xử lý tại các điểm nóng có nguy cơ cao như cổng trường học, bệnh viện, bến xe.

UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn đã được yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách chi tiết toàn bộ các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn, đơn vị tiếp nhận suất ăn sẵn hoặc có căng tin.

Việc kiểm tra đi kèm với hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người bán hàng sử dụng găng tay, kẹp gắp và đầu tư các thiết bị che chắn bụi bẩn, côn trùng. Chính quyền địa phương được giao vai trò then chốt trong việc quản lý địa bàn, giám sát và kiên quyết xử lý các cá nhân vi phạm.

Đối với xu hướng đặt giao đồ ăn trực tuyến, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẳng định môi trường mạng không làm thay đổi trách nhiệm cốt lõi của người kinh doanh đối với độ an toàn của sản phẩm. Theo quy định mới của pháp luật về thương mại điện tử (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026), các nền tảng thương mại điện tử trung gian bị bắt buộc phải xác thực danh tính người bán. Điều này hỗ trợ hiệu quả cơ quan chức năng trong việc truy vết nguồn gốc khi xảy ra sự cố ngộ độc từ thực phẩm online. Sở khuyến cáo người dân và học sinh chỉ nên mua thức ăn từ những cơ sở cung cấp đầy đủ địa chỉ minh bạch, rõ ràng.

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tận gốc, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng đã tiếp nhận trọng trách kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thay cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tính từ 1/9/2026 đến ngày 22/9/2026, Sở đã tiếp nhận 1.064 hồ sơ, xử lý 723 hồ sơ, với phần lớn là thực phẩm đông lạnh, trái cây, rau củ và thực phẩm chế biến. Việc quy về một đầu mối duy nhất không chỉ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp mà còn thắt chặt vòng kim cô bảo vệ sức khỏe học sinh nói riêng và toàn dân thành phố nói chung.