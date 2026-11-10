Siết kỷ luật xây dựng pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Thách thức của thị trường nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nằm ở sự mất cân đối giữa cơ cấu sản phẩm và khả năng chi trả của người mua. Trong khi nguồn cung tập trung nhiều ở phân khúc giá cao, phần lớn nhu cầu ở thực lại hướng đến những sản phẩm phù hợp hơn về giá.