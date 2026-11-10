Siết kỷ luật xây dựng pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Các đại biểu đề nghị kiểm soát chặt chẽ quyền ban hành văn bản, không đơn giản hóa những khâu quyết định chất lượng đạo luật; đồng thời quy định rõ trách nhiệm sửa đổi chính sách khi phát sinh vướng mắc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/siet-ky-luat-xay-dung-phap-luat-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-246261110171630572.htm