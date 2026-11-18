Giải quyết 19.500 vụ, việc

Theo Tòa án nhân dân thành phố, trong năm công tác 2026 (từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026), Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn đã thụ lý 20.200 vụ, việc, tăng 1.894 vụ, việc so với năm trước; đã giải quyết 19.500 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97%. Các đơn vị có số lượng giải quyết cao là: Tòa án nhân dân khu vực 3, thụ lý 1.754 vụ, việc, tăng 290 vụ so với năm trước, kết quả giải quyết đạt 98,6%; Tòa án nhân dân khu vực 8 có tỷ lệ giải quyết đạt 98,2%; Tòa án nhân dân khu vực 1 thụ lý số lượng án lớn, với 2.280 vụ, việc, tỷ lệ giải quyết đạt 97%.

Toàn cảnh một phiên tòa hình sự tại Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Các phiên tòa được tổ chức đúng quy định của pháp luật. Việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào oan sai; số bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán chỉ chiếm 0,48%; không có vụ án nào bị quá thời hạn giải quyết. Đáng chú ý, trong số các vụ án được đưa ra xét xử, nhiều vụ có quy mô lớn, phức tạp, số lượng bị cáo đông, tính chất mới nhưng vẫn bảo đảm chất lượng theo quy định.

Điển hình như vụ án Đỗ Văn Nghĩa và 45 đồng phạm sử dụng thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt tài sản của hơn 13.500 người dân, với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng; vụ án kế toán trưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn ICSN Tech Việt Nam lợi dụng sơ hở trong quản lý tài khoản của doanh nghiệp tham ô hơn 21 tỷ đồng; vụ án Nguyễn Văn Huy và 34 đồng phạm đưa và nhận hối lộ hơn 13,2 tỷ đồng xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong (cũ) để được duy trì hợp đồng cung cấp thực phẩm vào trường mầm non; vụ án Ngô Quang Vỹ và 108 đồng phạm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép 58 khẩu súng, khoảng 130.000 viên đạn chì cùng nhiều linh kiện, máy móc phục vụ chế tạo súng…

Nhiều giải pháp nâng chất lượng

Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố và một số tòa khu vực, đạt kết quả trên là do ngành tòa án hai cấp đã đẩy mạnh cải cách tư pháp, triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng giải quyết án. Thẩm phán Nguyễn Văn Toản, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 3 cho biết: “Để nâng cao chất lượng giải quyết án, đơn vị chú trọng kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với từng bản án bị hủy, sửa, coi đây là biện pháp quan trọng để phòng ngừa sai sót tương tự. Những vụ việc còn vướng mắc được đưa ra trao đổi, thảo luận nhằm tìm hướng giải quyết thấu đáo, hạn chế việc chủ quan trong đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân khu vực 3 vừa được Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2026; Tòa án nhân dân khu vực 8 được Tòa án nhân dân Tối cao xét, tặng Cờ thi đua.

Tại Tòa án nhân dân khu vực 1, lãnh đạo đơn vị phân công các phó chánh án thường xuyên kiểm tra đơn khởi kiện, hồ sơ vụ án mới thụ lý, theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết đối với những vụ có nguy cơ kéo dài.

Việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ được chú trọng. Trong năm, ngành tòa án hai cấp đã tổ chức 354 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua đó, thẩm phán, thư ký có điều kiện nhìn nhận lại kỹ năng điều hành, xét hỏi, đánh giá chứng cứ, xử lý tình huống và bảo đảm tranh tụng, từ đó khắc phục hạn chế trong quá trình xét xử.

Đơn vị tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm là Tòa án nhân dân khu vực 8. Trong năm, đơn vị tổ chức được 55 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt gần 50% chỉ tiêu đăng ký. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức tổ chức phiên tòa với 43 phiên xét xử trực tuyến, qua đó, góp phần hỗ trợ hoạt động xét xử, tạo điều kiện để cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ.

Cùng với nâng cao chất lượng tranh tụng, công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được quan tâm. Trong năm, Tòa án nhân dân hai cấp đã chú trọng công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án. Theo đó, số vụ công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là 8.921 vụ, chiếm 67% vụ việc dân sự đã giải quyết. Kết quả này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần hạn chế mâu thuẫn phát sinh trong đời sống xã hội. Công tác kiểm tra nghiệp vụ và thanh tra công vụ nội bộ cũng được thực hiện thường xuyên và đột xuất, nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo quy định. Ở phạm vi toàn ngành, Tòa án nhân dân hai cấp đã kiểm tra 15.782 hồ sơ tại 9 đơn vị. Qua kiểm tra, những thiếu sót trong quá trình giải quyết án được phát hiện, chấn chỉnh; việc theo dõi quá trình khắc phục sau kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, góp phần thống nhất nhận thức và nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật tại các phiên tòa.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ cũng chỉ ra chất lượng giải quyết án ở một số đơn vị, thời điểm vẫn chưa đồng đều; còn tình trạng thiếu sót trong việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật hoặc chậm trễ ở khâu tống đạt văn bản tố tụng. Một bộ phận cán bộ chưa chủ động cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới. Trong khi đó, một số vụ án dân sự còn kéo dài do tính chất phức tạp và sự phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ của các cơ quan liên quan chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo bà Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, thời gian tới, ngành Tòa án tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót trong quá trình giải quyết án; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán. Đồng thời, đẩy mạnh trao đổi, rút kinh nghiệm từ thực tiễn xét xử, bảo đảm các bản án, quyết định đúng pháp luật, có căn cứ, hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.