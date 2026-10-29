Siết kỷ luật, nâng chất lượng phục vụ

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hưởng chế độ.

Yêu cầu thực thi công vụ nghiêm túc, minh bạch được đặt song hành với việc mở rộng tiện ích số, giúp người dân chủ động theo dõi và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

Ðề cao trách nhiệm thực thi công vụ

Giám đốc BHXH thành phố ban hành Công văn số 1438/BHXH-TCHC, ngày 24-9-2026, về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở phải thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; gắn trách nhiệm của viên chức, người lao động với nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Các đơn vị phải thường xuyên rà soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là ở bộ phận giải quyết TTHC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc để hồ sơ chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết trái quy định. Công văn nhấn mạnh việc thực hiện đúng quy trình, thời hạn giải quyết TTHC; bảo đảm tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ công khai, minh bạch. Cơ quan BHXH không được yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài thành phần đã được quy định.

Việc hướng dẫn đầy đủ, giải quyết hồ sơ đúng hạn sẽ giúp người dân hạn chế đi lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần, nhất là khi thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và những quyền lợi BHXH khác.

Bên cạnh trách nhiệm của từng viên chức, người lao động, công văn đề cao vai trò của người đứng đầu. Công tác kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC; thái độ, tinh thần trách nhiệm và văn hóa giao tiếp của viên chức, người lao động khi phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH cơ sở có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công văn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý. Phòng Tổ chức - Hành chính theo dõi, tổng hợp vướng mắc, tham mưu chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Tạo thuận lợi cho người dân

Song song với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, BHXH thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

Đến nay, BHXH thành phố đã xác thực hơn 3,71 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu đang quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,79%. Kết quả này tạo nền tảng để đối chiếu, xác thực thông tin người tham gia, hỗ trợ giải quyết thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý.

Cùng với kết nối dữ liệu, ứng dụng VssID - BHXH số tạo thêm kênh để người tham gia theo dõi quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách. Đến cuối tháng 8-2026, BHXH thành phố đã hướng dẫn đăng ký, cài đặt VssID cho hơn 1,6 triệu người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Các thủ tục cũng ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử. Riêng tháng 8-2026, BHXH thành phố tiếp nhận, xử lý gần 2.500 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện; hơn 12.500 trường hợp đăng ký đóng, cấp và gia hạn thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công ngành BHXH. Cùng thời gian này, hơn 6 ngàn hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tiếp nhận, xử lý qua dịch vụ công trực tuyến liên thông.

Việc mở rộng giao dịch điện tử giúp người dân, người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thêm lựa chọn khi thực hiện thủ tục. Trong chi trả an sinh, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại Đồng Nai nhận tiền qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 89,6%. Đối với người hưởng BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ này đạt 100%. Phương thức chi trả này tạo thuận lợi cho người thụ hưởng, giảm nhu cầu đi lại và giúp họ chủ động hơn trong quản lý khoản tiền được nhận. VNeID và VssID cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, thực hiện một số thủ tục và theo dõi quyền lợi an sinh.

Từ kết nối dữ liệu dân cư, tra cứu thông tin khám, chữa bệnh đến giao dịch trực tuyến và chi trả không dùng tiền mặt, chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai. Tuy nhiên, hiệu quả phục vụ không chỉ được thể hiện qua số lượt tra cứu hay hồ sơ điện tử mà còn ở việc người dân giảm thời gian thực hiện thủ tục, chủ động theo dõi quyền lợi và được hỗ trợ kịp thời khi có vướng mắc.