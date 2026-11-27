Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND thành phố, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Theo báo cáo, năm 2026, thành phố xác định Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược xuyên suốt cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở đó, thành phố tập trung phối hợp xây dựng hoàn thiện Luật Thủ đô năm 2026, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đến thời điểm báo cáo, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành 61/65 nghị quyết và ban hành 17/26 quyết định quy phạm pháp luật triển khai Luật Thủ đô năm 2026; triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 66 quy hoạch ưu tiên.

Trong 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, thành phố ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm 12 chỉ tiêu vượt và 20 chỉ tiêu đạt; 18 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục cập nhật số liệu. GRDP ước tăng 10,1%, thấp hơn mục tiêu từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 201 triệu đồng, vượt mục tiêu 198 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được điều hành gắn với giao chỉ tiêu hằng tháng, kiểm điểm trách nhiệm và điều chỉnh vốn. Đến ngày 22-11-2026, thành phố giải ngân được 129.241 tỷ đồng, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Thành phố dự kiến đến hết ngày 31-1-2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Đáng chú ý, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm. Trong đó, thành phố triển khai đồng thời 7 dự án cầu qua sông Hồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, 7/7 đoạn tuyến Vành đai 2,5 và thu hồi toàn bộ 800,15ha phục vụ dự án Vành đai 4. Thành phố cũng phê duyệt nhiệm vụ đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 253,5km.

Việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô đạt một số kết quả tích cực: 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông được xử lý; 10/10 công trình khẩn cấp chống úng ngập được đưa vào vận hành; tình trạng úng ngập được cải thiện tại 120/160 điểm nội đô; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt 52,8%; giải tỏa 224/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, trong đó tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra; việc xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và chợ cóc chưa triệt để. Công tác phối hợp, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2026, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, tập thể lãnh đạo UBND thành phố xác định phải chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; rà soát toàn bộ nhiệm vụ do Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao, nhất là những nhiệm vụ quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Rõ người, rõ việc, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn của các đại biểu trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhìn nhận đúng thực chất những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá, báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị đầy đủ, bám sát yêu cầu, thể hiện tinh thần thẳng thắn khi chỉ rõ 6 nhóm hạn chế, 7 nội dung cần khắc phục. Đáng chú ý, báo cáo đã phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy ghi nhận sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế, chính sách trong năm 2026 đạt khối lượng lớn, gắn với triển khai Luật Thủ đô năm 2026. Trong đó, chất lượng các văn bản cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa phát sinh nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các xã, phường trước ngày 31-12-2026.

Đánh giá tình hình kinh tế, Bí thư Thành ủy cho biết, theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 có thể đạt 10,2 - 10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó và còn dư địa tăng thêm khi tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế có xu hướng cải thiện qua từng quý; riêng quý IV dự kiến đạt 13,96%.

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận những chuyển biến trong xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố. Môi trường đô thị được cải thiện, tình trạng úng ngập giảm qua các đợt mưa lớn; các điểm ùn tắc giao thông từng bước được xử lý. Nhiều dự án hạ tầng giao thông tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Thành phố đang tập trung triển khai các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 4, khép kín Vành đai 3 và hoàn thành các đoạn tuyến Vành đai 2,5.

Một chuyển biến khác được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến; số đơn thư và vụ việc phải đưa lên cấp thành phố giải quyết giảm, nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở. Bí thư Thành ủy dẫn chứng, qua các buổi tiếp công dân, có những trường hợp sau khi được giải quyết đã gửi thư cảm ơn, cho thấy chỉ cần cán bộ thực sự có trách nhiệm, quan tâm giải quyết những vướng mắc của người dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy yêu cầu hội nghị tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó xác định giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, hiệu quả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời nâng cao tính quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, những vấn đề đã được tập thể bàn bạc phải có người chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện đến cùng. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ một cơ quan, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia nhưng không rõ trách nhiệm chính.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính ngay trong Đảng, giảm tối đa thành phần dự họp không cần thiết. Các sở, ngành, địa phương chỉ tham dự khi có nội dung liên quan trực tiếp hoặc cần xin ý kiến, tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Đối với công tác phối hợp giữa các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục rà soát quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm mỗi đồng chí phụ trách rõ lĩnh vực, đồng thời có cơ chế phối hợp hiệu quả đối với những công việc liên ngành. Thực tế cho thấy, khi xác định được một đầu mối chịu trách nhiệm chính, tập trung chỉ đạo và các đơn vị khác phối hợp đúng chức năng, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng Hà Nội có cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2027. Thành phố cần khai thác hiệu quả dư địa từ đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm; đặc biệt, phải bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố đối với tập thể Đảng ủy UBND thành phố.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, tập thể Đảng ủy UBND thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố.